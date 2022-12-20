الثلاثاء 20 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

برلمانية: تعديلات قانون «قناة السويس» يستهدف تمكين الهيئة في مواجهة الأزمات والطوارئ

النائبة نيفين الكاتب
النائبة نيفين الكاتب

قالت النائبة نيفين الكاتب، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب وأمينة المرأة بحزب مستقبل وطن بالبحيرة، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس، يستهدف زيادة الاستثمارات، وتمكين الهيئة من مواجهة أي أزمات أو طوارئ.

وأضافت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم الثلاثاء، أن مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس النواب بالأمس في مجموع مواده، سيمكن هيئة قناة السويس من القيام بدورها في جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية.

وأشارت النائبة نيفين الكاتب، إلى أن مشروع القانون سيحقق أهداف التنمية المستدامة لمرفق هيئة قناة السويس كما أنه سيؤدي إلى تمكين الهيئة من مواجهة الأزمات والحالات الطارئة في ظل الأزمات العالمية التي يمر بها العالم حاليًا.

وأوضحت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن مشروع القانون طاله العديد من الشائعات والأكاذيب خلال الساعات القليلة الماضية، مؤكدة أن كل ما أثير بشأن بيع قناة السويس أمر غير حقيقي على الإطلاق.

النائبة نيفين الكاتب لجنة الصناعة مجلس النواب حزب مستقبل وطن هيئة قناة السويس قناة السويس

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