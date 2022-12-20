الثلاثاء 20 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

«تتلف في حرير».. حياة كريمة طوق نجاة المستفيدين من الحرف اليدوية

حياة كريمة
حياة كريمة

تساعد المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” الفتيات وسيدات الريف في الخروج لسوق العمل بتدشين مشروعات صغيرة تعود عليهن بالنفع، وتعلمهن حرفا يدوية تكون عونا لهن في حياتهن اليومية وتنمية رفع قدراتهن الإبداعية والابتكار، واثبتت المبادرة أن السيدات قادرات علي العمل ومساعدة الأهل وتحقيق مستقبل واعد لهم.


وقالت جهاد حسن إحدي المستفيدات إن مبادرة حياة كريمة  تساعد في تمكين الشباب إقتصاديا، بما تتيحه لهن من فرص عمل، بهدف تحقيق مبدأ التكامل بين النظرية والتطبيق، من خلال إكساب المتدربات المعلومات الكافية ومساعدتهن في تحقيق الإكتفاء الذاتي من خلال العمل بالحرف اليدوية.


وأكد إسلام سعيد أن إهتمام الدولة بالحرف اليدوية لتعليم الشباب غير أن مصر أصبحت دولة مصنعة للمشغولات اليدوية، وكان هناك عدد من الشركات غزت الأسواق العالمية بعد تعليمهم من حياة كريمة ومساندتهم، بعد أن كانت بعض الأيادي غير متقنة للعمل في الحرف اليدوية ولكن حياة كريمة غيرت الأمر.

عزيزة سعيد إحدي المستفيدات من الحرف اليدوية، قالت إن حياة كريمة ساعدتها في صناعة الحقائب ، فهى تكسب قوت يومها من الصناعة والبيع وأصبحت مشهورة في قريتها العزيزية بمحافظة الشرقية.

ووجهت الشكر للرئيس السيسي على اهتمامه بدعم المرأة بتوفير فرض عمل لها سواء فى الحرف اليدوية،  من خلال مبادرة" حياة كريمة"، أو من خلال إقامة عدد من المعارض لمساعدة الفتيات ب المحافظات وتحقيق أحلامهن ومساندتهنت لتحدي ظروف الحياة والاكتفاء الذاتي والإستقرار والعيش فى حياة آمنة دون ضغوطات والاعتماد على النفس.

“حياة كريمة” البطالة الحرف اليدوية القضاء على البطالة تحقيق الاكتفاء الذاتي طوق نجاة

رئيس التحرير

وائل لطفي

مسار العائلة المقدسة.. ومزارات آل البيت.. عام الاحتفالات

الأكثر قراءة

اعترافات قاتلة أمها فى بورسعيد: «لست عذراء»

الإعدام شنقًا لقاتل سيدة وابنتيها فى سوهاج

تصنيف الفيفا للمنتخبات 2023 وترتيب المنتخب المغربي

شرطة النقل تضبط 1941 مخالفة فى المترو والقطارات

مشالي: توقيع اتفاقيات لشراء الطاقة المتجددة بإجمالي قدرات 4765 ميجا وات

رصف شارع المحطة في صدفا ضمن الخطة الاستثمارية بأسيوط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

تركيا رايح جي

جلال حمام

الغنوشي رجل مخابرات.. صناعة بريطانية

د. القس صفوت البياضى

رسالة هامة للباحثين عن السعادة‎‎

حسين دعسة

قمة مؤتمر بغداد فى الأردن.. نحو استقرار العراق وسط أزمات عربية ودولية

منى رجب

حملات ضرورية لوقف الانفجار السكانى

ماجد حبته

انتخابات تونسية.. بلا إخوان

عبدالوهاب داود

معدلات لا أظنك تريد معرفتها

أحمد الصغير

خزعبلات وتخاريف دعاة الأفروسنتريك!

صور

مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري

مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري

الأهلي يهز شباك الاتحاد بثلاثية ويتصدر الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الأمريكية عن طرد إسرائيل للمحامى الحمورى: لدينا مخاوف من سياسة الترحيل

مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى جنوبى المسجد الأقصى

خارجية فلسطين: مصير الفلسطينيين لن يرتهن بطبيعة الحكومات الإسرائيلية