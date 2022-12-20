مواعيد أيام الإجازات الرسمية في 2023 وموعد شهر رمضان

مع بداية كل عام جديد تبدأ الإجازات الرسمية التي يحصل عليها العاملون في الدولة والقطاع الخاص في التكرار وبعضها إجازات بمناسبات قومية والأخرى إجازات لمناسبات دينية، ومع زيادة بحث المصريون عن الإجازات الرسمية 2023 وموعد بداية شهر رمضان تعرض الدستور في التقرير التالي القصة التفاصيل الكاملة.

عدد الإجازات الرسمية في 2023

تتنوع الإجازات الرسمية في عام 2023 بين أعياد دينية وأعياد قومية يحصل خلالها العاملون على إجازات مدفوعة الأجر وتبدأ الإجازات الرسمية مع بداية أول شهر في العام وهو شهر يناير بإجازة ديوي بمناسبة عيد القيامة المجيد والذي يتم الاحتفال به في 7 يناير، وفي نفس الشهر هناك إجازة أخرى بمناسبة ثورة يناير 2011 و عيد الشرطة والتي يتم الاحتفال بهما في 25 يناير من كل عام.

الإجازات الرسمية في 2023، تتضمن إجازة عيد شم النسيم يوم الاثنين 17 أبريل.

وفي شهر أبريل هناك عدة إجازات فهناك إجازة عيد الفطر المبارك يومي الجمعة 21 وحتى يوم الأحد، ثم إجازة عيد تحرير سيناء يوم الثلاثاء 25 أبريل.

وفي شهر مايو هناك إجازة عيد العمال، يوم الاثنين 1 مايو.

وفي شهر يونيو عدة إجازات منها إجازة عيد الأضحى وتبدأ بإجازة يوم وقفة عرفات، يوم الاثنين 26 يونيو، ثم إجازة عيد الأضحى والتي تبدأ من يوم الثلاثاء 27 يونيو وتستمر حتى يوم الخميس 29 يونيو ، كما يتضمن نفس الشهر إجازة ذكرى ثورة 30 يونيو، يوم الجمعة 30 يونيو.

وفي شهر يوليو إجازة عيد الثورة، يوم الأحد 23 يوليو.

وفي شهر أكتوبر إجازة ذكرى أكتوبر المجيدة، يوم الجمعة 6 أكتوبر.

موعد شهر رمضان الكريم 2023

من المتوقع أن يبدأ شهر رمضان الكريم لعام 2023 حسب الحسابات الفلكية يوم الأربعاء 22 مارس، ويستمر 30 يوم كاملة على أن ينتهى يوم الجمعة 21 أبريل ، ولكن لا يلتزم المسلمون بتحديد موعد شهر رمضان حسب الحسابات الفلكية ولكن لابد من الرؤية الشرعية لميلاد هلال شهر رمضان وتكون في يوم 29 من شهر شعبان لتحديد مولد الهلال وبداية شهر رمضان من عدم ميلاد الهلال و اتمام شهر شعبان 30 يومًا.