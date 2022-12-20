«لمدة ثلاثة أيام».. انطلاق فعاليات المسرح المتنقل بقرية العدوة بأسوان (صور)

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، من خلال إقليم جنوب الصعيد الثقافى برئاسة عماد فتحى، بفرع ثقافة أسوان برئاسة نجوى أحمد سيد، فعاليات المسرح المتنقل بقرية العدوة بكوم أمبو، وتستمر لمدة ثلاثة أيام.

وتضمن اليوم الأول محاضرة بعنوان "آليات إدارة العلاقات داخل الأسرة" ألقتها د. رحاب متولى، تناولت أن هناك عشرة أسرار لنجاح العلاقات داخل الأسرة منها تشجيع أفراد الأسرة على الإقبال والرغبة الدائمة فى التواجد داخل المنزل، ومناقشة كل الأمور الخاصة بالأسرة، بشكل دبلوماسى وحضارى سواء كانت مادية أو اجتماعية أو غيرها بمشاركة جميع أفراد الأسرة، الاهتمام بالجانب التثقيفي وتنمية مهارات أفراد الأسرة والتشجيع على ذلك من جانب قائد الأسرة، أن يعى ويدرك كل فرد داخل الأسرة دوره ومسئوليته تجاه أسرته وألا يتأخر عن إنجاز هذا الدور للحفاظ على التوازن الأسرى، وعدم الانسياق وراء الحداثة والتكنولوجيا فى هدم التواصل وخلق هجرة مقنعة داخل المنزل.

بالإضافة إلى إكتشاف مواهب من أطفال القرية فى الشعر والغناء، إلى جانب ورشتى "معلقات" للمدربة مى عبد الهادى، و"تطريز" للمدربة فاطمة علوانى، ونفذت أمسية شعرية شارك فيها الشعراء سيد عيسى بقصيدة "الموت يحصد كل من يلقاه"، وقصيدة "عاشت مصر والأزهر" للشاعر المالكى سيد عريان، كما تم عرض مسرح عرائس للفنان هانى فهمى قدم فقرات "سؤال وجائزة، بكار، شيرك الشرير".

وفى الختام؛ قدمت فرقة السباعية للإنشاد الدينى بقيادة الشيخ حسين البيومى عرض فنى تضمن مجموعة من الابتهالات والتواشيح الدينية "قمرون، المسك فاح، بشراك آمنة، يا روضة الهادي".

وفى إطار توجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، بالحفاظ على الموروث الشعبي والهوية المصرية، وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر؛ استمرت الهيئة العامة لقصور الثقافة فى تقديم فعاليات المهرجان القومي للتحطيب في دورته الثانية عشرة، والذى يترأسه الفنان أحمد الشافعى رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، وتنظمه الإدارة العامة للمهرجانات برئاسة نبيل نعيم، بفرق الإدارة العامة للفنون الشعبية برئاسة محمد حجاج، ويستمر حتى 21 ديسمبر الجاري بمحافظة الأقصر بإقليم جنوب الصعيد برئاسة عماد فتحي.

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