حرضوا لارتكاب أعمال عدائية.. تحقيقات النيابة تكشف المخطط الإرهابي لـ«إعلام الإخوان»

كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة في قضية اتهام معتز مطر، محمد ناصر ، حمزة زوبع وعبد الله الشريف و 14 متهمًا آخرين بتهمة تولي قيادة في جماعة إرهابية، عن عقد قيادات جماعة الإخوان الهاربة بالخارج لقاءات تنظيمية مع المتهمين.

وقال مجري تحريات الأمن الوطني في التحقيقات، أن معلومات تفيد عقد جماعة الإخوان الهاربة بالخارج لقاءات تنظيمية اتفقوا خلالها على وضع مخطط عدائي لارتكاب أعمال إرهابية وتخريب المرافق والممتلكات العامة والدعوة إلى التجمهرات وتشويه مؤسسات الدولة بغرض الإخلال بالنظام العام والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي لإشاعة الفوضى وصولا لإسقاط النظام من خلال إذاعة أخبار.

كما هدفوا إشاعة أخبار كاذبة عبر الوسائل الإعلامية المختلفة ومنها المنصات الإعلامية لقنوات «مكملين، الشرق»، تفيد تردي الأوضاع داخل البلاد وعدم قدرة النظام القائم على إدارة البلاد بقصد إضعاف هيبة الدولة والإضرار بمصالحها القومية وتكدير الأمن العام على خلاف الحقيقة.

وأضاف مجري التحريات أن المتهمين هدفوا إلقاء الرعب بين الناس ، ولذلك أصدر أعضاء اللجنة الإعلامية المركزية للجماعة بالخارج تكليفات لكوادرها بالداخل لتنفيذ المخطط الذي ارتكن على محاور عدة، أولها إذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة عبر الوسائل الإعلامية المختلفة منها القنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي التابعة لجماعة الإخوان والصفحة الشخصية لأعضائها علي شبكة المعلومات الدولية .

وجاء المحور الثاني بإعداد مقاطع مصورة ولقاءات مع بعض العناصر المرتبطة بهم وإجراء تعديلات عليها؛ إذاعتها عبر القنوات الإعلامية الإخوانية للادعاء - على خلاف الحقيقة - بتردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والصحية بالبلاد، وعدم قدرة النظام القائم على إدارة شئونها ومواجهة المشكلات الاقتصادية والفئوية وانتشار الفساد بمؤسسات الدولة وعجزها عن مواجهته .

- التحريض على ارتكاب أعمال عدائية وتخريب المرافق والممتلكات العامة

وتمثل المحور الثالث للمخطط الإرهابي في التحريض على ارتكاب أعمال عدائية وتخريب المرافق والممتلكات العامة والدعوة إلى التجمهرات ، وتشويه مؤسسات الدولة بقصد إضعاف هيبة الدولة واعتبارها والإضرار بالمصالح القومية للبلاد وتكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس وصولا لإسقاط النظام القائم بالبلاد

وتابع مجري التحريات أن اللجنة الاعلامية المركزية اعتمدت في تحقيق أغراضها على ما وفرته قيادات الجماعة الهاربة من أموال، ونقلها من الخارج إلى داخل البلاد وتسليمها لباقي المتهمين، عقب جمع مسئولي اللجنة الإعلامية البيانات والمعلومات اللازمة لإعداد المقاطع المرئية والصوتية التي تحوي الأخبار.

كان أحال المستشار خالد ضياء، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، معتز مطر، محمد ناصر ، حمزة زوبع وعبد الله الشريف و 14 متهمًا آخرين بتهمة تولي قيادة في جماعة إرهابية.

حملت القضية رقم ١٢٤٦٨ لسنة ٢٠٢٢ جنايات التجمع الخامس والمقيدة برقم ١٣٧١ لسنة ٢٠٢٢ كلي القاهرة الجديدة والمقيدة برقم ٢٦ لسنة ٢٠٢١ حصر أمن الدولة العليا والمقيدة برقم ٣٣٩ لسنة ٢٠٢٢ جنايات أمن الدولة العليا.

المتهمين في القضية هم كل من : حمزة سعد أحمد زوبع ، طبيب بشري ، معتز محمد عليوة محمد ابراهيم مطر، محمد ناصر علي عبد العظيم ، مذيع، السيد فرج محمد توكل ، حاصل علي بكالوريوس اعلام، عبد الله محمد أحمد الشريف، جلال عبد السميع عبد السلام ،مدرس، حسين علي أحمد كريم ،صحفي ومحمد انيس محمد الشريف ، مهندس زراعي،محمد سيد سيد محمد عبد الرحيم ، محاسب،حركي سيف، عبد الرحمن محمد زغلول ،مصعب عبد الحميد ، محمد عبد النبي فتحي، مصور، محمدوعلي محمد، صحفي، رضا السيد أبو الغيط، فني تخدير، محمد السيد أحمد، تاجر، محمود جمعه خليل ،محمد جمعه خليل، ياسر سيد أحمد، صحفى.