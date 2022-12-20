الثلاثاء 20 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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تاج الدين: الانسداد الشعبى الرئوى المزمن ينتج عن التلوث البيئى والتدخين

تاج الدين
تاج الدين

عرف الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، الانسداد الشعبي الرئوي المزمن بأنه مرض ينتج عن التلوث البيئي والتدخين.

وأضاف أن المدخن كلما قام بالتدخين كان أكثر عرضة للإصابة بالانسداد الشعبي الرئوي المزمن بهذا المرض، فهذا المرض ينتج عنه تغيرات الشعب الهوائية مما يؤدي إلى حدوث ضيق في الشعب الهوائية وانتفاخ في الرئتين أو الامفزيما، وكل ذلك عملية تراكمية ينتج عنه عدم القدرة على التنفس.

وتابع تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” والمذاع على القناة الأولى الفضائية أن وزارة الصحة دائما ما تحذر المواطنين من ذلك المرض سواء التغيرات البيئية أو نتيجة التدخين، معلقا: “كل ما كان التدخين فترة زمنية أكثر وعدد أكبر من السجائر كلما كان عرضة للإصابة بهذا المرض أكبر”.

وأشار إلى أن الانسداد الشعبي الرئوي المزمن مرض تراكمي ويتكون على مدى عدة سنوات، فالأطباء المهتمين بالصدر والجهاز التنفسي يحذرون دائما من التدخين.

وأوضح أن هدف المبادرة ينقسم إلى قسمين أولهم : هدف وقائي وهو مهم للغاية يجعلنا في أننا نسعى إلى توقف المدخن عن التدخين أو يمتنع عن التدخين لأنه في حالة الاستمرار في التدخين ستكون فرص الإصابة بالانسداد الشعبي هتزيد وحدوث المرض أكبر ونسبة التغيرات تكون أكثر والاستجابة للعلاج ستكون أقل فنمنع المريض من التعرض للأدخنة والمسببات ومن ثم نعطي الدواء.

ونوه بأن الهدف الثاني: "يقوم على منع الذي لم يدخن عن فكرة التدخين بحد ذاتها، إذا الحملة تقوم بتوجيه المدخن حتى يمتنع عن التدخين حتى لا تتفاقم الحالة، وعن من لا يدخن نتمنى ألا يدخن".

محمد عوض تاج الدين عوض تاج الدين التلوث البيئي التدخين الانسداد الشعبي الرئوي المزمن الانسداد الشعبي الانسداد الشعبي الرئوي

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