الثلاثاء 20 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

سفارة روسيا بواشنطن: تمكنا من إعادة المتعلقات الشخصية لفيكتور بوت

السفارة الروسية
السفارة الروسية

أعلنت السفارة الروسية لدى واشنطن، الثلاثاء، أنها تمكنت من إعادة المتعلقات الشخصية لفيكتور بوت، الذي تمكنت موسكو من الإفراج عنه من السجن الأمريكي.

وقالت رئيسة الدائرة القنصلية بسفارة روسيا لدى واشنطن، ناديجدا شوموفا: «تسلمت السفارة صباح أمس الإثنين، المتعلقات الشخصية لفيكتور بوت، وسنرسلها إلى منزل فيكتور في المستقبل القريب»، وفقًا لما نقلته وكالة تاس الروسية.

وتابعت شوموفا: «لكننا ما زلنا نتوقع استلام أموال بوت من الجانب الأمريكي لتحويلها لاحقًا إليه، لم تتم إعادة أموال بوت إلينا حتى الآن».

وفى تصريحات سابقة، أفادت شوموفا بأن الجانب الأمريكي لم يعد لبوت نحو 3700 دولار من حسابه في السجن، ونحو 300 كيلوجرام من متعلقاته الشخصية.

وأشارت «شوموفا» إلى أنه تم تحويل الأموال المذكورة إلى بوت من قبل أقاربه حتى يتمكن أثناء وجوده في السجن من شراء طعام إضافي وإجراء مكالمات هاتفية مع أقاربه.

 وطالبت السفارة السلطات الأمريكية بإعادة ممتلكات بوت.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، في بداية ديسمبر، عن عودة المواطن الروسي فيكتور بوت إلى وطنه نتيجة لتبادل سجناء مع الولايات المتحدة.

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