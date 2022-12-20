الثلاثاء 20 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

5 مصابين بينهم طفلان فى تصادم بالمحلة

جريدة الدستور

أصيب 5 أشخاص بكسور متفرقة بالجسم، بينهم طفلان إثر وقوع حادث تصادم موتوسيكل وتوك توك بسبب السرعة الزائدة، في المحلة، بمحافظة الغربية.

كانت غرفة عمليات الإسعاف بالغربية تلقت إخطارًا يفيد وقوع حادث تصادم بشارع البحر بمدينة المحلة الكبرى أمام مجلس مدينة المحلة، ووجود مصابين وتعطل حركة المرور على الطريق.

وانتقلت قوة أمنية وتم الدفع بـ3 سيارات إسعاف إلى محل البلاغ وتبين إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم موتوسيكل وتوك توك بينهم طفلان، بإصابات خطيرة وجرى نقل المصابين إلى مستشفى المحلة العام في حالة خطيرة داخل العناية المركزة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

محافظة الغربية السرعة الزائدة غرفة عمليات الإسعاف مستشفى المحلة العام

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