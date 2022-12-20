إحالة عصابة تتاجر فى الأسلحة النارية بالقاهرة للمحاكمة الجنائية

أحالت النيابة العامة بجنوب القاهرة، اليوم الثلاثاء، 3 أشخاص للمحاكمة الجنائية؛ لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى فى الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص.

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة، من ضبط 3 أشخاص، وبحوزتهم بندقيتين خرطوش، عدد من الطلقات لذات العيار، طبنجة صوت وبداخلها الخزينة الخاصة بها، عدد من الطلقات الصوت، 2 هاتف محمول.

بمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه فى الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.