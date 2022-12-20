الثلاثاء 20 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحالة عصابة تتاجر فى الأسلحة النارية بالقاهرة للمحاكمة الجنائية

جريدة الدستور

أحالت النيابة العامة بجنوب القاهرة، اليوم الثلاثاء، 3 أشخاص للمحاكمة الجنائية؛ لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى فى الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص.

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة، من ضبط 3 أشخاص، وبحوزتهم بندقيتين خرطوش، عدد من الطلقات لذات العيار، طبنجة صوت وبداخلها الخزينة الخاصة بها، عدد من الطلقات الصوت، 2 هاتف محمول.

بمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه فى الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

محاكمة الجنائية تشكيل عصابي دون ترخيص الأسلحة النارية

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وائل لطفي

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