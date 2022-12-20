مصرع عامل صدمته سيارة نقل على «زراعى سوهاج»

لقي قائد دراجة بخارية مصرعه، الثلاثاء، إثر وقوع حادث تصادم على الطريق الزراعى الغربي دائرة مركز شرطة سوهاج.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم على الطريق الزراعى الغربى دائرة مركز شرطة سوهاج، بين سيارة نقل ودراجة بخارية ووجود متوفى.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد محمود طه، رئيس مباحث المديرية، والعقيد طارق أبو سديره، مفتش مباحث المركز بوجود حادث تصادم ومتوفي بالطريق الزراعي الغربي دائرة مركز سوهاج.

وتبين أنه أثناء سير السيارة نصف نقل قيادة «أحمد. ج»، 31 سنة سائق، ويقيم دائرة مركز الأقصر، وذلك عقب اختلال عجلة القيادة بيده واصطدم بدراجة بخارية قيادة «علي. م»، 27 سنة، عامل.

نتج عن الحادث وفاة قائد الدراجة البخارية، وبسؤال قائد السيارة وشقيق المتوفي المدعو بكر م ع م 24 سنة، وحاصل علي بكالوريوس تجارة ويقيم بذات الناحية بمضمون ما تقدم ونفي الأخير الشبهة الجنائية.

تم تحرير محضر بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.