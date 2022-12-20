الزمالك يواجه حرس الحدود بشعار لا للاستهتار ومواصلة الانتصارات فى الدورى

تحت شعار لا للتهاون والاستهتار يخوض الزمالك مباراة حرس الحدود في السابعة مساء اليوم باستاد القاهرة في الأسبوع الثامن للدوري الممتاز.

الزمالك يملك 17 نقطة من خمسة انتصارات وتعادلين وسجل 13 هدفا ودخل مرماه ثلاثة أهداف وفاز في مبارياته الثلاث الأخيرة على طلائع الجيش وبيراميدز والبنك الأهلي ونجح في تقليص الفارق مع الأهلي متصدر الدوري الى نقطتين ويسعى لمواصلة انتصاراته وتحقيق الفوز الرابع على التوالي والوصول للنقطة 20 .

ويخوض الزمالك المباراة بصفوف شبه مكتملة ولايغيب سوى محمد عبد الشافي ومحمود حمدي الونش وإبراهيم نداى ومصطفى شلبي بسبب الإصابة، وسيواصل البرتغالي جوسفالدو فيريرا الاعتماد على طريقة 4-3-3 التي خاض بها مباراة البنك الأهلي بوجود حمزة المثلوثي ومصطفى الزناري وحسام عبد المجيد وأحمد أبوالفتوح في الدفاع ومحمد أشرف روقا وإمام عاشور وعمرو السيسي في الوسط لكنه قد لايدفع بالثنائي يوسف حسن وسيف الجزيري كما فعل أمام البنك الأهلي وقد يكتفي بوجود سيف الجزيري كرأس حربة وخلفه أحمد سيد زيزو وشيكابالا أو يوسف أسامة نبيه .

فيريرا شدد على لاعبيه بضرورة عدم الاستهانة بفريق حرس الحدود وأداء المباراة بجدية تامة تجنبا للمفاجأت غير السارة خاصة أن الفريق يسعى لمواصلة انتصاراته والوصول لقمة جدول الدوري .

قائمة الزمالك لمباراة حرس الحدود

البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك اختار 20 لاعبا في قائمة المباراة وهم : محمد عواد ومحمد صبحي وعمر جابر ومحمد عبد الغني وحسام عبد المجيد ومصطفى الزناري وحمزة المثلوثي وأحمد أبو الفتوح ومحمد أشرف روقا وعمرو السيسي ونبيل عماد دونجا وإمام عاشور ويوسف أوباما وسيد عبد الله نيمار وشيكابالا وأحمد سيد زيزو وسامسون أكينولا ويوسف أسامة نبيه ويوسف حسن وسيف الدين الجزيري.

في المقابل يحتل حرس الحدود بقيادة أحمد أيوب المركز الأخير برصيد ثلاث نقاط من ثلاثة تعادلات و4 هزائم وسجل هدفا واحدا فقط ودخل مرماه ستة أهداف ويعاني الفريق من أزمة العقم التهديفي حيث لايملك المهاجم الذي يجيد هز الشباك ومازال الجهاز الفني يبحث عن حل لهذه الأزمة .

أحمد أيوب سيعتمد على اللعب بثلاثة محاور ارتكاز في الوسط لتأمين الجانب الدفاعي وتضييق المساحات أمام لاعبي الزمالك مع الضغط على حمزة المثلوثي عن طريق مصطفى زيكو في محاولة لايجاد ثغرة للوصول لمرمى محمد عواد .

يدير المباراة محمود ناجي ويساعده شريف محمد عبد الله ومحمود عبد السميع، ومعهم إبراهيم محجوب حكما رابعا ومحمد عباس حكم فيديو وأحمد توفيق طلب مساعد حكم فيديو .