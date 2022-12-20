ضبط 20 طن أعلاف مجهولة المصدر فى البحيرة

شنت اليوم الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، برئاسة المحاسب كامل علي غطاس وبالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة، برئاسة المحاسب مجدي الخضر وكيل الوزارة، حملة تموينية مكبرة للرقابة على الأسواق والمحلات التجارية والمخابز البلدية ومحطات الوقود، ومتابعة جميع الخدمات المختلفة التى يتم تقديمها للمواطنين داخل جميع مدن وقرى محافظة البحيرة، وكذلك الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بالدعم أو التلاعب به.

وأسفرت تلك الحملة، التى شارك فيها العقيد حسام البدرى رئيس مباحث التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة، عن ضبط 20 طن أعلاف مجهولة المصدر، وضبط 40 چركن زيت طعام متغير الصفات الطبيعية زنة الچركن 15 كجم.

كما تمكنت الحملة من ضبط 5 براميل طحينة بدون بيانات زنة البرميل 50 كجم، وضبط 750 كجم سكر غير مدون عليها سعر البيع، وضبط مصنع حلويات غير مرخص، والتحفظ على 5 شيكارة دقيق زنة 50 كجم وعدد 3 شيكارة سكر زنة 50 كجم.

كما تم التحفظ على المضبوطات وجارٍ تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

ضبط 10 أطنان فراولة غير صالحة للاستهلاك الآدمى

كما قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية، برئاسة المحاسب مجدي الخضر، بالاشتراك مع مباحث التموين، وتحت إشراف مفتاح عبداللطيف مدير عام التجارة الداخلية، بتنفيذ حملة تموينية على الأسواق بكفر الدوار، وذلك فى إطار الجهود المبذولة لمحافظة البحيرة لتكثيف الحملات الرقابية على المخابز والأسواق والمحلات والمصانع غير المرخصة لمكافحة الغش التجاري، وضبط السلع مجهولة المصدر، ومنتهية الصلاحية واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

وأسفرت تلك الحملة، التي شارك فيها العقيد حسام البدرى رئيس مباحث التموين، عن ضبط 10 أطنان فراولة غير صالحة للاستهلاك الآدمى داخل أحد الثلاجات قبل عرضها بالأسواق.

وتم التحفظ على المضبوطات وجارٍ تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.