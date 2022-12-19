الثلاثاء 20 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

واشنطن ترحب باتفاق مؤتمر «كوب 15» لمكافحة أزمة التنوع البيولوجى

التنوع البيولوجي
التنوع البيولوجي

رحبت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الاثنين، بالاتفاق الذي تم التوصل إليه في مؤتمر الأطراف "كوب15" بمونتريال، معتبرة أنه "نقطة تحول" للتنوع البيولوجي.

وقال المتحدث باسم الوزارة نيد برايس، إنه في إطار العمل الشامل للتنوع البيولوجي فهو نقطة تحول نعتقد أننا بحاجة إليها لمكافحة أزمة التنوع البيولوجي"، بحسب فرانس برس.

ووصف برايس الاتفاق بأنه "جذري وطموح"، معربًا عن أمله في أن يترجم العمل الجاد في هذا الإطار إلى نتائج ملموسة.

وأضاف أنه يقدر الجهد الدبلوماسي الذي بذلته الصين التي تترأس "كوب15"، وكندا الدولة المضيفة.

وتابع: "نأمل أن يؤدي ذلك إلى تعاون أعمق مع الصين بشأن التحديات المشتركة".

وبعد 4 سنوات من المفاوضات الصعبة، وعشرة أيام وليلة من الجهود الدبلوماسية الحثيثة، توصلت أكثر من 190 دولة إلى اتفاق الاثنين، لمحاولة وقف تقويض التنوع البيولوجي وموارده.

وترمي "معاهدة السلام مع الطبيعة" هذه المعروفة رسميًا باسم "اتفاق كونمينغ-مونتريال" إلى حماية الأراضي والمحيطات والأصناف من التلوّث والتدهور والأزمة المناخية.

واتفقت الدول على خارطة طريق تهدف خصوصًا إلى حماية 30 بالمئة من كوكب الأرض بحلول عام 2030، وزيادة المساعدة السنوية للتنوع البيولوجي في البلدان النامية إلى 30 مليار دولار.

وزارة الخارجية الأميركية كوب15 مؤتمر الأطراف نيد برايس الصين التنوع البيولوجي أزمة التنوع البيولوجي

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وائل لطفي

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