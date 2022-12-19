بعدما سجل وصنع.. مصطفى فتحي رجل مباراة بيراميدز وأسوان فى الدورى

اختارت رابطة الأندية المحترفة، مصطفى فتحي لاعب نادي بيراميدز، أفضل لاعب لمباراة الفريق أمام أسوان في الدوري الممتاز.

وحقق بيراميدز الفوز على نظيره نادي أسوان بهدفين مقابل هدف سجلهما مصطفى فتحي ومحمد حمدي في إطار الجولة الثامنة من بطولة الدوري على استاد الدفاع الجوي.

وقدم مصطفى فتحي مباراة قوية حيث سجل الهدف الأول من صناعة رمضان صبحي، فيما سجل محمد حمدي الهدف الثاني من صناعة لمصطفى فتحي.

وأحرز هدفي السماوي مصطفى فتحي، الذي افتتح التسجيل في الدقيقة 52، عقب تمريرة زميله رمضان صبحي، الذي استلم الكرة داخل منطقة الجزاء، ومرر الكرة للجناح الذي سدد الكرة مباشرة داخل الشباك.

ومنع القائم الأيمن هدف التعادل لأسوان، في الدقيقة الـ54، وذلك عقب تسديدة محمد حمدي زكي مهاجم زهرة الجنوب، تصدى لها أحمد الشناوي ثم ارتطمت بالقائم.

وفي الدقيقة الـ64 عزز محمد حمدي، تفوق بيراميدز محرزا الهدف الثاني، عقب تمريرة مصطفى فتحي للظهير الأيسر، داخل منطقة الجزاء جهة اليسار، الذي سدد الكرة مباشرة داخل الشباك في منتصف المرمى.

بينما سجل هدف زهرة الجنوب الوحيد ديلسون كاموني، في الدقيقة الـ90+3، عقب عرضية أحمد بلحاج لزميله كاموني داخل منطقة الجزاء ولكن الكرة ارتدت من جسد محمد حمدي زكي لاعب بيراميدز، لتجد متابعة من المهاجم الذي سدد رأسية مباشرة في شباك أحمد الشناوي حارس بيراميدز.

وبهذه النتيجة رفع بيراميدز رصيده لـ17 نقطة دفعته للتقدم إلى المركز الرابع (الثالث مكرر) بجدول ترتيب المسابقة بفارق نقطتين فقط خلف الأهلي المتصدر، أما أسوان يظل كما هو في المركز الخامس عشر برصيد 6 نقاط.