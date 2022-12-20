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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

أدعية وأذكار الصباح الثلاثاء 20-12-2022

دعاء الصباح
دعاء الصباح

ننشر أدعية وأذكار الصباح الثلاثاء 20-12-2022 والتي يستعين بها ملايين المسلمين في الساعات الأخيرة من الليل في القيام والصلاة والعبادة إرضاء لله سبحانه وتعالى لجلب الأرزاق والطمأنينة والسكنية وطلب المغفرة والرحمة والجنة والإبعاد عن النار والعذاب والهلاك المعاصي.

أدعية وأذكار الصباح الثلاثاء 

من أبرز أدعية وأذكار الصباح ودعاء الفجر الثلاثاء الواردة في أمهات الكتب عن التابعين والسلف الصالح والتي يمكن من خلالها إحياء الثلث الأخير من الليل ما يلي:-

اللهم مع ساعات هذا الفجر أسألك من فضلك الواسع في الدنيا والآخرة.. فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين.. أصلح لي شأني كله.. لا إله إلا أنت استغفرك و أتوب إليك.. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.. فاغفر لي مغفرة من عندك.. وارحمني .. إنك أنت الغفور الرحيم.

 

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اللهم مع صباحنا هذا أرزقنا قلوب تتجلى بخشيتك ونعما تدوم بفضلك وأرواحا تهوى طاعتك ولسانا لايمل من ذكرك.. اللهم جنبنا أذى الدنيا وحيرة النفس وحزن الليل وبكاء القلب وموت الضمير وسوء الخاتمة.. اللهم إني أسألك يوما يسيرا زاهرا بالخير محملا بالفرح ويضج بالبشائر السعيدة و المراده.

اللهم اجعلني من النعماء الشاكرين وعند البلاء من الصابرين.. اللهم اجعل اولادي قرة عين لي ولأبيهم ولأمة الإسلامي والمسلمين واجعلهم من سعداء الدنيا والآخرة.

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اللهم إني أسألك باسمك الفتاح أن تفتح لي أبواب الرزق ويسر أمورنا وهون علينا مصائب الدنيا و أرضى عني فلا حول ولا قوة إلا بك.. اللهم أفتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك وافتح لنا أبواب كرمك وفضلك.. اللهم افتح لنا أبواب الخير من حيث لا نحتسب.. واكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك.

اللهم إني أسألك خير ما سألك عبدك ورسولك محمد صل الله عليه وسلم وأعوذ بك من شر ما استعاذ به عبدك ورسولك محمد وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

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