الأحد 27 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

أفضل الأدعية للحفاظ على الأبناء من القرآن والسنة النبوية

أفضل الأدعية للحفاظ
أفضل الأدعية للحفاظ على الأبناء
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يعد الدعاء من الأمور التي تساعد في التقرب إلى الله، ويسعى الكثيرين إلي تحصين الأبناء من خلال الدعاء، لذا نقدم في السطور التالية عدد من الأدعية الخاصة بالأبناء.

أفضل الأدعية للحفاظ على الأبناء من القرآن والسنة النبوية:

اللهم إنى استودعك أبنائى من شر ووسوسة الشيطان، اللهم إن أبنائى قطعة من قلبي، أدعوك دعاء الذليل المضطر أن تحفظهم لى بعينك التي لا تنام.

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دعاء الفجر.. أبرز أدعية الصباح اليوم السبت 26 نوفمبر 2022

اللهم أني أستودعك ذريتي في مكان غابت عنه عيني وعينك لم تغب يا الله وذرية أخواني وأخواتي وذرية أقاربي وجيراني وأصدقائي وأحبابي  وجميع المسلمين والمسلمات من شر كل نفسٍ أنسٍ وجان ومن أهل الحرام والفسق والفجور ومن شر الأسواق والضياع والخطف ومن جميع الأمراض والأسقام وموت الفجأة.

اللهم إنی استودعتك ذريتي في حضوري وغیابي في حلي وترحالي في یقظتي ومنامي في حیاتي وبعد مماتي فأجعلهم اللهم في حفظك وکنفك ورعایتك وأحفظم من كل سوء ومكروہ ولاتريني فیهم بأسا یبكیني.

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أدعية الصباح اليوم الثلاثاء 22-11-2022

اللهم احفظ لي أولادي ووفقهم لطاعتك، وبارك لي فيهم، اللهم علمهم ما جهلوا، وذكرهم ما نسوا، وافتح عليهم من بركات السماء والأرض، انك سميع الدعاء.

اللهم اجعلهم أوفر عبادك حظا في الدنيا والاخرة، واجعلهم من اوليائك وخاصتك، الذين يسعى نورهم بين ايديهم وايمانهم، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، اللهم وفقهم للخير والصواب، واحفظهم من الخطأ بتقواك.

اللهم يا معلم موسى عليه السلام علمهم، ويا مفهم سليمان عليه السلام فهمهم، ويا مؤتي لقمان الحكمة وفصل الخطاب آتيهم الحكمة وفصل الخطاب، اللهم إني أدعوك باسمك الواحد الأحد الفرد الصمد أن ترزق ذريتي حظاً في الدين والدنيا.

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أفضل أدعية الهداية من القرآن الكريم والسنة النبوية

اللهم اجعلهم في حفظك وكنفك وأمانك وجوارك وعياذك وحزبك وحرزك ولطفك وسترك من كل شيطان،انس وجآن، وباغ وحاسد ومن كل شيء أنت آخذ بناصيته.

اللهم اجعل لهم الذكر الجميل في الدنيا ولآخرة، وألبسهم من ملابس الجمال والكمال الحلل الفاخرة، اللهم أعذنا وأولادنا وذرياتنا من فتنة القبر وعذاب النار، ومن فتنة المسيح الدجال.

اللهم افتح عليهم فتوح العارفين، وارزقهم الحكمة والعلم النافع، وزين أخلاقهم بالحلم، وأكرمهم بالتقوى، وجملهم بالعافية، اللهم اجعلهم لي محبين، وعلي مقبلين، مستقيمين مطيعين، غير عاصين ولا عاقين ولا خاطئين.

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