ريشي سوناك: لا جدوى من مفاوضات وقف إطلاق النار في أوكرانيا

قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، اليوم الإثنين، إن المفاوضات حول وقف إطلاق النار في أوكرانيا لا جدوى منها في الوقت الراهن، ولن تتم إلا بعد انسحاب روسيا من أوكرانيا.

وأضاف “سوناك” فى تصريحات له، يجب أن نكون واضحين بأن أي دعوة من جانب واحد لوقف إطلاق النار لا معنى لها على الإطلاق في الوقت الحالي، وفقا لما نقلته وكالة “نوفوستى”.

وأشار إلى أن روسيا ستستغل وقف إطلاق النار لحشد قوات إضافية، ولذلك يجب إجراء المفاوضات بعد انسحابها من أوكرانيا.

كما طالب باستمرار تقديم المساعدة إلى كييف، بما في ذلك أنظمة الدفاع الجوي والعربات المدرعة، ووعد بالحفاظ على مستوى الدعم الحالي.

الأمم المتحدة: نأمل فى إحلال السلام بأوكرانيا خلال 2023

وفى وقت سابق، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، عن أمله بإحلال السلام في أوكرانيا خلال العام المقبل.

وقال جوتيريش: "أتمنى بشدة أن يتم التوصل إلى السلام في أوكرانيا عام 2023".

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة خلال في مؤتمر ختام نهاية العام، عن عدم تفاؤله من إمكانية بدء محادثات سلام في المستقبل القريب.

وأكد “جوتيريش” أن الأمم المتحدة مهتمة جدًا بتسريع عملية تبادل الأسرى، وخصوصا مع اقتراب أعياد الميلاد.

وهاجمت القوات الروسية إقليم "دنيبروبتروفسك" بجنوب أوكرانيا بطائرات "كاميكازي" بدون طيار والمدفعية الثقيلة وأنظمة إطلاق صواريخ جراد المتعددة خلال الليلة الماضية.

وقال رئيس الإدارة العسكرية لإقليم "دنيبروبتروفسك" بجنوب أوكرانيا، فالنتين ريزنيشنكو، اليوم الإثنين، في منشور له عبر "تليجرام"، إن القيادة الجوية الشرقية التابعة للجيش الأوكراني دمرت طائرتين روسيتين بدون طيار فوق الإقليم كانتا من طراز "شهيد"، ورد الروس على ذلك بإطلاق أكثر من 60 قذيفة صواريخ جراد والمدفعية الثقيلة على منطقة نيكوبول.