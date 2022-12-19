رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء يلتقي نظيره السعودي لدعم التعاون

في إطار دعم العلاقات المصرية السعودية وعلي هامش أعمال البعثة التجارية المصرية لقطاع الصناعات الغذائية الي المملكة العربية السعودية فقد تم ظهر اليوم الاثنين الموافق ١٩ ديسمبر ٢٠٢٢ عقد لقاء بين رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء الدكتور طارق الهوبي ورئيس هيئة الغذاء والدواء السعودية الدكتور هشام الجضعي بمقر الهيئة بالعاصمة السعودية الرياض بهدف دعم وتعزيز الصادرات المصرية الي السوق السعودي حيث تناول اللقاء استراتيجية الهيئة خلال الفترة المقبلة وكذا استعراض النظام الرقابي والأدوات التشريعية الحالية التي تتبناها الهيئة القومية لسلامة الغذاء والتوجهات المستقبلية التي تدعم أداء الهيئة ويأتي في مقدمتها التحول الرقمي لمنظومة الأداء الرقابي بالهيئة وكذلك أداء ودور منظومة المعامل التابعة للهيئة من خلال الربط الإلكتروني لمنظومة موحدة تضمن كفاءة وفاعلية وموثوقية النتائج مايعزز من ضمان سلامة المنتج المصري ونفاذيته الي الأسواق المختلفة وعلي رأسها السوق السعودي

وقد اتفق الجانبان علي دراسة وضع جداول زمنية للزيارات تضمن دفع عملية الاعتماد بما يتوافق مع خطط الزيارات والتفتيش التي تقوم بها الهيئة في البلدان المختلفة اضافة الي وضع آلية بالتنسيق مع الجانب السعودي لتفعيل منظومة التفتيش عن بعد في المرحلة القادمة

وفي ضوء التوجه نحو تعزيز الصادرات المصرية الي السوق السعودي فقد تم التوافق علي دراسة كيفية دفع منتجات البيض المبستر والأسماك المعباة ذات منشأ اوروبي معتمد وذلك من خلال دراسة نظم تقييم مخاطر العملية التصنيعية مع التركيز علي آلية تتبع المورد الاولي فيما يتعلق بالقطاعين ما يضمن سلامة وأمان المنتج الغذائي

وفي إطار التعاون المتبادل في مجال الخبرات الفنية والتقنيات المتعلقة بالرصد والتفتيش فقد تم الاتفاق علي تكليف نقطتي اتصال فنية من كلا الجانبين لدفع وتيرة التنسيق والاعتماد مع التأكيد علي ضرورة تبادل الزيارات من كلا الجانبين مايضمن منظومة رقابية غذائية فعالة بين البلدين الشقيقين