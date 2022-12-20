الثلاثاء 20 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

سعر الدولار اليوم فى مصر وأسعار العملات الأجنبية الثلاثاء 20-12-2022

العملات الأجنبية
العملات الأجنبية

يبحث عن سعر الدولار اليوم في مصر وأسعار العملات الأجنبية الثلاثاء 20-12-2022 الملايين من المواطنين عبر المنصات الإلكترونية، لمعرفة معدلات زيادة أسعار صرف العملات المالية في البنوك المصرية وشركات الصرافة المرخصة والتي يتحكم فيها البنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي 

أسعار العملات الأجنبية الثلاثاء

يقدم لكم «الدستور» سعر الدولار اليوم في مصر وأسعار العملات الأجنبية الثلاثاء 20-12-2022، وفقًا للوحة التعاملات المالية التي يتم تحديثها باستمرار، وهي كالتالي:

سجل الدولار الأمريكي نحو 24.63 جنيه في عمليات الشراء و 24.71 جنيه في عمليات البيع داخل البنك المركزي المصري.

بلغت قيمة الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري نحو 24.61 جنيه للشراء و 24.66 جنيه للبيع.

وصل الدولار الأمريكي إلى 24.65 جنيه للشراء و 24.72 جنيه للبيع في البنك التجاري الدولي CIB.

بلغت قيمة الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر نحو 24.61 جنيه للشراء و 24.66 جنيه للبيع.

في بنك الإسكندرية وصل سعر صرف العملة الأمريكية نحو 24.67 جنيه للشراء و 24.72 جنيه للبيع.

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في مصرف أبوظبي الإسلامي قدر الدولار الأمريكي بنحو 24.69 جنيه للشراء و 24.72 جنيه للبيع.

في البنك العربي الأفريقي وصل الدولار إلى 24.63 جنيه للشراء و 24.71 جنيه للبيع.

في بنك التعمير والإسكان وصل الدولار الأمريكي إلى 24.67 جنيه للشراء و 24.72 جنيه للبيع.

في  بنك البركة الإسلامي قدر الدولار الأمريكي بنحو 24.69 جنيه للشراء و 24.72 جنيه للبيع.

في بنك قناة السويس وصل الدولار الأمريكي إلى 24.67 جنيه للشراء و 24.72 جنيه للبيع.

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سعر الدولار اليوم الإثنين 18 ديسمبر 2022 فى البنك المركزى والبنوك المصرية

سعر صرف العملات المالية في البنك المركزي المصري

وصل اليورو الأوروبي إلى 26.20 جنيه للشراء و 26.25 جنيه للبيع.

بلغت قيمة الجنيه الاسترليني نحو 30.06 جنيه للشراء و 30.13 جنيه للبيع.

بلغت قيمة الريال السعودي نحو 6.56 جنيه للشراء و 6.57 جنيه للبيع.

الدينار الكويتي وصل سعره إلى 80.45 جنيه للشراء و 80.81 جنيه للبيع.

الدرهم الإماراتي وصل سعره إلى 6.72 جنيه للشراء و 6.73 جنيه للبيع.

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