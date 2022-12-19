الإثنين 19 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الداخلية: ضبط 73 قطعة سلاح ناري بحوزة 63 متهمًا خلال 24 ساعة

الامن
الامن

وجه قطاع الأمن العام، العديد حملاته لمداهمة البؤر الإجرامية، ومواجهة أعمال البلطجة، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية. 

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة، برئاسة قطاع الأمن العام، وبالتنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، عن ضبط 73 قطعة سلاح ناري بحوزة 63 متهمًا، وتنوعت المضبوطات ما بين: 3 بنادق آلية، 7 بنادق خرطوش، 2 طبنجة، 61 فرد محلى، 72 طلقة مختلفة الأعيرة، 5 خزينة متنوعة، 208 قطعة سلاح أبيض.

ونجحت الحملات في تنفيذ 43983 حكمًا قضائيًا، وتنوعت الأحكام ما بين:  146 قضية حكم جناية، 1413 حكم حبس جزئي، 2512 حكم حبس مستأنف، 20300 حكم غرامة، 6892 مخالفة.

وتمكنت الحملات من ضبط 339 قضية مواد مخدرة، بإجمالي 366 متهمًا ضُبط خلالها: كمية من مخدر الحشيش  وزنت 76,625 كيلو جرامًا، كمية من مخدر البانجو وزنت 32,190 كيلو جرامًا، كمية من مخدر الهيروين وزنت 15,489 كيلو جرامًا، كمية من مخدر الإستروكس وزنت 5,850 كيلو جرامًا، كمية من مخدر الشابو وزنت 5,605 كيلو جرام، كمية من مخدر الهيدرو وزنت 5,250 كيلو جرامًا. 

وضبطت الحملات كمية من مخدر الآيس وزنت 1,361 كيلو جرامًا، كمية من مخدر البودر وزنت 360 جرامًا، كمية من مخدر الأفيون وزنت 220 جرامًا، كمية من مخدر الفودو وزنت 20 جرامًا، 3944 قرصًا مخدرًا. 

وألقت الحملات القبض على 27 متهمًا هاربًا من المراقبة، 18 بلطجيًا، وضبط 194 دراجة نارية مخالفة، وتحرير 19477 مخالفة مرورية متنوعة، وفحص 38 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 7 منهم.

قطاع الأمن العام حملات الخارجين على القانون أعمال البلطجة حائزي الاسلحة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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