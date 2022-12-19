برلماني يطالب بإنشاء قطار كهربائي في القوصية بأسيوط

طالب إبراهيم نظير، عضو مجلس النواب عن دائرة شمال أسيوط، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق بوضع مدينة القوصية على خريطة اهتمام الهيئة، بشأن شبكة القطار الكهربائي السريع وإنشاء محطة للقطار بمركز القوصية ضمن الأعمال الإنشائية للمشروع بالظهير الصحراوى، لخدمة منطقة شمال أسيوط بالكامل لموقع مدينة القوصية بين المراكز الثلاث ( منفلوط- القوصية - ديروط) وتسهيلاً لحركة السياحة الدينية بالمنطقة والتى من المتوقع أن تكون مصدر مهم للعملة الصعبة.

جاء ذلك نظرًا لتوجهات الدولة والعمل على إنجاز مشروع القطار السريع وتنمية الصعيد، ولوجود آثار العائلة المقدسة بمدينة القوصية التاريخية، وأيضًا منطقة آثار مير المجاورة للدير المحرق، وباعتباره أهم نقطة بالمسار حيث مكثت به العائلة المقدسة أطول مدة 185 يومًا، علاوة على وجود كنيسة السيدة العذراء شرق النيل وستتوافد إليه الأفواج السياحية لزيارتها.

أضاف النائب أن ذلك فى هذه الظروف التى تقوم فيها مصر بتنمية قدراتها الاقتصادية، حيث يعتبر المشروع هو نقلة نوعية فى تسهيل التنقل بين محافظات الدولة بسهولة ويسر.

وأكد نائب شمال اسيوط أن ذلك جاء على خلفية الاجتماع المنعقد مع اللواء حسام الدين مصطفى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري الذى قرر بأن هيئة الأنفاق تعتزم إقامة محطة للقطار الكهربائى السريع بمدينة القوصية، لخدمة شمال أسيوط ولتنمية السياحة الدينية بالمنطقة.

كان إبراهيم نظير قد تقدم بطلب إحاطة خلال دور الانعقاد الحالى، بشأن اتخاذ الإجراءات وتدبير الموارد المالية لتطوير منطقة الدير المُحرق بمركز القوصية بأسيوط وتحويلها إلى منطقة جاذبة للسياحية الدينية، وتم مناقشة الطلب بلجنة السياحة والطيران بمجلس النواب الذى انتهت فيه إلى صدور التوصيات بضرورة تطوير منطقة شمال أسيوط؛ تحقيقًا لأكبر فائدة ممكنة لكل قطاعات الدولة.