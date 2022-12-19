رمضان عبدالمعز: الاعتدال والوسطية منهج رسول الله

قال الشيخ رمضان عبدالمعز، عالم من علماء الأزهر الشريف، إن الاعتدال والوسطية منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث المنهج الإسلامي يدعو إلى الوسطية في كل أمور الحياة، ولهذا تضمن القرآن الكريم الكثير من الآيات القرآنية التي تشير إلى الوسطية والاعتدال.

سنن الوضوء

وأكد الشيخ رمضان عبدالمعز، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن من سنن النبي الذي إذا اتبعها العبد فتحت له أبواب الجنة الثمانية، وتتمثل هذه السنة في قول الشهادة "أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله" بعد الوضوء للصلاة.

سنن النبي

وأضاف في حديثه، أن النبي صلى الله وعليه وسلم كان يواظب على قول دعاء "اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي"، عقب الانتهاء من الوضوء، ولهذا يجب على المسلمين المواظبة على تلك السنن والدعوات.