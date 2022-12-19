الإثنين 19 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

رمضان عبدالمعز: الاعتدال والوسطية منهج رسول الله

رمضان عبد المعز
رمضان عبد المعز

قال الشيخ رمضان عبدالمعز، عالم من علماء الأزهر الشريف، إن الاعتدال والوسطية منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث المنهج الإسلامي يدعو إلى الوسطية في كل أمور الحياة، ولهذا تضمن القرآن الكريم الكثير من الآيات القرآنية التي تشير إلى الوسطية والاعتدال.

سنن الوضوء

وأكد الشيخ رمضان عبدالمعز، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن من سنن النبي الذي إذا اتبعها العبد فتحت له أبواب الجنة الثمانية، وتتمثل هذه السنة في قول الشهادة "أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله" بعد الوضوء للصلاة. 

سنن النبي

وأضاف في حديثه، أن النبي صلى الله وعليه وسلم كان يواظب على قول دعاء "اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي"، عقب الانتهاء من الوضوء، ولهذا يجب على المسلمين المواظبة على تلك السنن والدعوات.

رمضان عبد المعز الاعتدال والوسطية لعلهم يفقهون دي ام سي

رئيس التحرير

وائل لطفي

حدث هام فى بداية العام

الأكثر قراءة

اعترافات قاتلة أمها فى بورسعيد: «لست عذراء»

«رجال الأعمال» تبحث مع سفير أستراليا الجديد فرص تعزيز التبادل التجاري

«قضايا الدولة» تُعيد أرضًا لمحافظة القاهرة بـ400 مليون جنيه

الرئيس السيسى يوجه بعقد مؤتمر سنوى لنشر الوعى المجتمعى بأهمية القضية السكانية

بتكلفة مليار و600 مليون دولار.. تعاون مصري سعودي لتصدير الكهرباء لأوروبا

محافظ أسوان يضع حجر الأساس لكومباوند «حياتى» العمرانى (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

خزعبلات وتخاريف دعاة الأفروسنتريك!

محمود خليل

المرتحل فى الألم

رشا عبدالمنعم

عرض «جوّه الصندوق» عمل للطفل «برّه الصندوق»

محمد العسيري

تعويذة الكتاب الدورى

د. منى حلمى

لا تدعو الفن "ملطشة" للمزاج الإخوانى السلفى

بسنت حسن

«ريمينى».. ملحمة إنسانية متكاملة تتوج عروض البانوراما الأوروبية

جمال-أسعد

توهم النصر والانتصار هزيمة

لواء. محسن الفحام

الاحتكار.. بين الشريعة والقانون

صور

مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري

مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري

الأهلي يهز شباك الاتحاد بثلاثية ويتصدر الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

الرئيس التركى يهنئ اليهود بعيد «الحانوكا»: أنتم جزء لا يتجزأ من مجتمعنا

واشنطن تعتقل إسرائيليًا لتهريبه أجهزة عسكرية وتكنولوجية حساسة إلى روسيا

الآلاف من الإسرائيليين يتظاهرون ضد نتنياهو