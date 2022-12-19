بتكلفة 3.4 مليار جنيه.. المجمع الطبي لعلاج الأطفال نقلة في الملف الصحي للأطفال

عملت الدولة المصرية خلال السنوات الماضية على تطوير منظومة الصحة في مختلف المحافظات، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، تم تدشين المجمع الطبي لعلاج الأطفال بجامعة القاهرة الدولية.

إذ أقيم المجمع الطبي لعلاج الأطفال بجامعة القاهرة الدولية في مدينة السادس من أكتوبر، على مساحة 70.000 متر مسطح وهي المساحة الإجمالية لمباني المشروع، وتصل الطاقة الاستيعابية للمجمع نحو 300 سريرا، بتكلفة مبدئية تقدر بنحو 3.4 مليار جنيه مصري ليتم افتتاح المجمع في عام 2024.

ويتكون المجمع الطبي لعلاج الأطفال بجامعة القاهرة الدولية من 6 مبانٍ؛ مبنى المستشفى الرئيسي، ومبنى فندق إقامة أهالي المرضى، ومبنى مركز التدريب ومعهد التمريض، ومبنى سكن الأطباء والتمريض، ومبنيان للخدمات.



كما يضم المجمع الطبي لعلاج الأطفال بجامعة القاهرة الدولية 10 غرف عمليات مجهزة بأحدث التجهيزات الطبية، و 5 وحدات تمريضية (إقامة) بإجمالي 140 سرير مريض، و 7 وحدات رعاية مركزة تخدم نحو 67 مريضًا.

يضم المجمع الطبي لعلاج الأطفال بجامعة القاهرة الدولية، بمدينة السادس من أكتوبر، 44 عيادة خارجية لتخصصات طب الأطفال كافة، كما يضم قسم أشعة متكامل، وقسمًا للمعامل، وقسمًا للطوارئ، وقسمًا للغسيل الكلوي، وقسمًا للعلاج الطبيعي، وصيدلية مركزية، وصيدلية إكلينيكية، وبحسب الخطة التي أعلنتها وزارة التعلم العالي، فإنه من المفترض أن يضم المجمع عدد كبير من الأجهزة الطبية المتطورة، والحديثة.

ويعتبر المجمع الطبي لعلاج الأطفال بجامعة القاهرة الدولية من أوائل المجمعات الطبية الجامعية التي تهتم وتوفر مساحات خضراء شاسعة، لتكون صديقة للبيئة، وتهتم بالتخلص من النفايات الطبية بالطرق الحديثة والمتطورة.

في مجال الدراسة والتعليم، يضم المجمع الطبي لعلاج الأطفال بجامعة القاهرة الدولية، قاعتي محاضرات كبرى، و8 قاعات تدريس، كما تضم الجامعة نخبة من الأساتذة الأطباء في مختلف التخصصات التي تهتم بصحة الأطفال.