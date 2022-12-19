الإثنين 19 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس خادمة بتهمة سرقة ألماس من مخدومتها بالجمالية

ارشيفية
ارشيفية

أمرت نيابة الجمالية الجزئية، اليوم الإثنين، بحبس متهمة بسرقة مشغولات من الألماس، ملك مخدومتها، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

ضبطت أجهزة الأمن بالقاهرة إحدى السيدات لقيامها بسرقة بعض المشغولات من داخل مسكن إحدى المواطنات بالجمالية بأسلوب "المغافلة" وإعادة المسروقات.

وردت معلومات لوحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة من (صاحب محل مشغولات ذهبية – كائن بدائرة القسم) قيام إحدى السيدات بعرض مشغولات ألماس للبيع بثمن بخس لا يتناسب مع قيمتها الحقيقية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها، وتبين أنها مقيمة بمحافظة الجيزة وبحوزتها (بعض مشغولات الألماس) وبمناقشتها عن مصدر المضبوطات، اعترفت بسرقتها من داخل مسكن ربة منزل، مقيمة بمحافظة القاهرة، بأسلوب "المغافلة" أثناء عملها بمنزلها، وبإستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات واتهمتها بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

حبس خادمة سرقة ألماس الجمالية نيابة الجمالية حبس متهمة

رئيس التحرير

وائل لطفي

حدث هام فى بداية العام

الأكثر قراءة

اعترافات قاتلة أمها فى بورسعيد: «لست عذراء»

التضامن: «حياة كريمة» تستهدف توفير فرص عمل بالمشروعات الصغيرة فى المناطق الأكثر احتياجًا

حركة طالبان تجلد 30 شخصًا علنًا من بينهم نساء

بنك الاستثمار الأوروبي وحكومة الأردن يوقعان اتفاقية قرض ميسر

انجازات رئاسية.. المناطق اللوجستية بشرق بورسعيد: صرح اقتصادي ضخم

حبس خادمة بتهمة سرقة ألماس من مخدومتها بالجمالية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

خزعبلات وتخاريف دعاة الأفروسنتريك!

محمود خليل

المرتحل فى الألم

رشا عبدالمنعم

عرض «جوّه الصندوق» عمل للطفل «برّه الصندوق»

محمد العسيري

تعويذة الكتاب الدورى

د. منى حلمى

لا تدعو الفن "ملطشة" للمزاج الإخوانى السلفى

بسنت حسن

«ريمينى».. ملحمة إنسانية متكاملة تتوج عروض البانوراما الأوروبية

جمال-أسعد

توهم النصر والانتصار هزيمة

لواء. محسن الفحام

الاحتكار.. بين الشريعة والقانون

صور

مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري

مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري

الأهلي يهز شباك الاتحاد بثلاثية ويتصدر الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

الرئيس التركى يهنئ اليهود بعيد «الحانوكا»: أنتم جزء لا يتجزأ من مجتمعنا

واشنطن تعتقل إسرائيليًا لتهريبه أجهزة عسكرية وتكنولوجية حساسة إلى روسيا

الآلاف من الإسرائيليين يتظاهرون ضد نتنياهو