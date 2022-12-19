حبس خادمة بتهمة سرقة ألماس من مخدومتها بالجمالية

أمرت نيابة الجمالية الجزئية، اليوم الإثنين، بحبس متهمة بسرقة مشغولات من الألماس، ملك مخدومتها، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

ضبطت أجهزة الأمن بالقاهرة إحدى السيدات لقيامها بسرقة بعض المشغولات من داخل مسكن إحدى المواطنات بالجمالية بأسلوب "المغافلة" وإعادة المسروقات.

وردت معلومات لوحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة من (صاحب محل مشغولات ذهبية – كائن بدائرة القسم) قيام إحدى السيدات بعرض مشغولات ألماس للبيع بثمن بخس لا يتناسب مع قيمتها الحقيقية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها، وتبين أنها مقيمة بمحافظة الجيزة وبحوزتها (بعض مشغولات الألماس) وبمناقشتها عن مصدر المضبوطات، اعترفت بسرقتها من داخل مسكن ربة منزل، مقيمة بمحافظة القاهرة، بأسلوب "المغافلة" أثناء عملها بمنزلها، وبإستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات واتهمتها بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.