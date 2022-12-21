الكنيسة توصي بالرحمة بالفقراء خلال احتفالات العيد

تستعد الكنائس الغربية في مصر للاحتفال بعيد الميلاد المجيد، وضمن هذه الكنائس كنيسة الروم الأرثوذكس في مصر.

وقال المطران نيقولا أنطونيو متحدث كنيسة الروم الأرثوذكس في تدوينة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: “لمَن نقدم الهدايا في ميلاد الطفل المولود في مزود، ونحن نستعد لاستقبال الطفل المولود في مذود حقير نُعد لأطفالنا ملابس تليق بهذا الملك الذي قدم له المجوس الذهب واللبان والمر. فلنقدم له نحن أيضًا هديانا في شخص الأطفال المعوزين".

وأضاف: "فالأطفال كانوا أول الشهداء الذين أهرق دمهم من أجله. كما أنه هو القائل فيهم "مِنْ أَفْوَاهِ الأَطْفَالِ وَالرُّضَّعِ هَيَّأْتَ تَسْبِيحًا" (مت 21:16)، وكذلك "دَعُوا الأَوْلاَدَ يَأْتُونَ إِلَيَّ وَلاَ تَمْنَعُوهُمْ لأَنَّ لِمِثْلِ هؤُلاَءِ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ" (مت 14:19)، فلنرسم بتقدماتنا ابتسامة الفرح على وجوههم، وغبطة العيد في قلوبهم".

وكان قد أقيم القداس الإلهي في الكنيسة المسماة على اسم القديس نيقولاوس في مدينة طنطا احتفالاً بتذكار القديس نيقولاوس أسقف ميرا.

حضر القداس الإلهيالمتروبوليت نقولا مطران إرموبوليس (طنطا) وتوابعها، وخدم القداس الإلهي الأرشمندريت الأب/ نقولا فانوس.

بعد القداس الإلهي في القاعة الملحقة بالكنيسة اجتمع مجلس رعية الكنيسة والرعية لتهنئة المتروبوليت نقولا (أنطونيو) والأرشمندريت الأب/ نقولا فانوس بعيد شفيعهما.

كما ترأس صاحب الغبطة بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا ثيودروس الثاني القداس الإلهي في كاتدرائية القديس نيقولاوس في المقر البطريركي بالقاهرة.

تحوي الكاتدرائية أدوات كنسية مقدسة ثمينة في هيكلها مثير للإعجاب، الزخارف الداخلية لها تثير للإعجاب أيضًا، كما تضم أيقونات جدارية وأيقونات خشبية فريدة، وسقفها الخشبي مزخرف بزخرفة فريدة من نوعها، مصنوع من العديد من الأعمدة الخشبية الرقيقة والعوارض خشبية، كما أن الأيقونستاس (حامل اٌيقونات) فريد من نوعه مصنوع من الخشب المجوف الزخرفي بشكل أوراق الشجر.