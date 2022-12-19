مسلسلات رمضان 2023.. القائمة الكاملة لأعمال الشهر الكريم

بدأ عدد كبير من نجوم وصناع الدراما التليفزيونية تصوير عدد من أعمال مسلسلات رمضان 2023، فيما يدخل عدد آخر الاستديوهات خلال أيام قليلة، وخلال التقرير التالي نرصد القائمة الكاملة لأعمال الموسم المقبل من مسلسلات رمضان 2023.

مسلسلات رمضان 2023 القائمة الكاملة

انتهى الفنان مصطفى شعبان من تصوير الأسبوع الأول من مسلسل «بابا المجال» والمسلسل من بطولة مصطفى شعبان، باسم سمرة، ياسمين رئيس، سوسن بدر، جومانا مراد، رياض الخولي، سماء إبراهيم، محمود حافظ، أحمد كشك، محمد رضوان، عارفة عبدالرسول، هبة حسن، وفرح يوسف، ومن المقرر عرضه ضمن سباق رمضان 2023 والعمل من إخراج أحمد خالد موسى.

مسلسل سوق الكانتو

وبدأ الفنان أمير كرارة مسلسله الجديد «سوق الكانتو» ويقدم فيه شخصية مختلفة تماما ويناقش سوق الملابس المستعملة في حقبة زمنية قديمة إلى حد ما، والمسلسل الجديد يقدمه أمير كرارة بمشاركة كل من كل من النجوم مي عزالدين، وفتحي عبدالوهاب، ثراء جبيل، عبدالعزيز مخيون، كمال أبورية، ضياء عبدالخالق، ومها نصار، والعمل من تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي.

مسلسل عملة نادرة

تصور الفنانة نيللي كريم حاليا مسلسلها الجديد باللهجة الصعيدية «عملة نادرة» والذي تصوره في منطقة الحزام الأخضر ويشاركها البطولة مجموعة كبيرة من النجوم منهم الفنان جمال سليمان، والفنان كمال أبورية، أحمد عيد، فريدة سيف النصر، ندى موسى، محمد لطفي، جومانا مراد، مريم الخشت، محمد فهيم، رمزي العدل، هشام عاشور.

مسلسل حمد الله على السلامة

المسلسل الجديد للنجمة يسرا تقدم به وجبة كوميدية اجتماعية مع مجموعة من نجوم الكوميديا والشباب منهم محمد ثروت وشيماء سيف ومايا السيد والمسلسل من إخراج عمرو سلامة ومن إنتاج العدل جروب.

الكبير أوي 7

دخل النجم أحمد مكي خلال الأيام الماضية الديكور الأساسي لمسلسله الجديد «الكبير أوي 7» الذي يخوض به السباق الرمضاني القادم بعد نجاح الجزء السادس العام الماضي ويشارك فيه نفس طاقم العمل منهم محمد سلام وهشام إسماعيل وبيومي فؤاد ورحمة أحمد.

مسلسل جميلة

بدأت الفنانة ريهام حجاج تصوير مسلسلها الجديد «جميلة» الذي يتسم بطابع اجتماعي ساسبنس بمشاركة الفنانة سوسن بدر وعبير صبري والفنان صبري عبدالمنعم ومن إنتاج شركة العدل جروب وإخراج سامح عبدالعزيز.

مسلسل ضرب نار

ودخل الفنان أحمد العوضي لوكيشن مسلسله الجديد «ضرب نار» وتلحقه بالتصوير خلال الأيام القادمة الفنانة ياسمين عبدالعزيز ليقدما بطولة مشتركة مرة أخرى في مسلسل صعيدي مختلف، ويشاك في البطولة كل من سهير المرشدي، هدى الأتربي، إيمان السيد، بدرية طلبة، تامر نبيل، أحمد عبدالله محمود، تيسير عبدالعزيز، وعدد آخر من الفنانين.

رمضان كريم الجزء الثاني

اقترب طاقم عمل مسلسل «رمضان كريم 2» من الانتهاء تماما من تصوير كل مشاهد المسلسل الجديد الذي يعود بعد ما يقرب من 5 سنوات من الجزء الأول من العمل ويشارك في البطولة كل من سيد رجب وسلوى عثمان ونجلاء بدر ومحمد لطفي وعدد كبير من الشباب.

مسلسل العمدة

وصور الفنان محمد رمضان ما يقرب من شهر تصوير ضمن أحداث مسلسله الرمضاني الجديد «العمدة» الذي يقدمه بمشاركة عدد كبير من النجوم، منهم إيمان العاصي وزينة ومي كساب ومن إخراج محمد سامي.

حضرة العمدة

تدخل النجمة روبي بطولة مطلقة جديدة في التليفزيون من خلال مسلسل باسم «حضرة العمدة» والذي تقدمه بمشاركة مجموعة كبيرة من النجوم منهم سميحة أيوب، وبسمة، وأحمد بدير، ومحمد محمود عبدالعزيز، ومحمود عبدالمغني، ووفاء عامر، وإدوارد، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمي، وأحمد بدير، وكريم عبد الخالق، ومحمد الصاوي، ونهلة سلامة، وحسام داغر، وصولا عمر، ويضع الموسيقى التصويرية للمسلسل الموسيقار شادى مؤنس، ومن إخراج عادل أديب.

سر السلطان

ويصور المخرج خالد يوسف مسلسله الدرامي الضخم «سر السلطان» الذي يقدمه من بطولة النجم الكبير حسين فهمي وأحمد فهمي وأحمد السعدني وحنان مطاوع وعدد كبير من نجوم مصر والعرب بطاقم يقترب من 60 فنانا.

مسلسل مذكرات زوج

ويدخل النجم طارق لطفي تجربة اجتماعية مختلفة من 15 حلقة يتم اختيار أبطالها خلال الفترة القادمة والمسلسل باسم "مذكرات زوج" والعمل من سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك ومن إخراج مريم أحمدي.

الإمام الشافعي

مسلسل مختلف يقدمه النجم الكبير خالد النبوي بمشاركة مجموعة من النجوم وبدأ التحضير له خلال الفترة الماضية ويتم حاليا اختيار أبطال العمل وهو من تأليف مريم نعوم.

تحت الوصاية

تعود النجمة منى زكي بمسلسل جديد من 15 حلقة باسم مبدئي «تحت الوصاية» والعمل من تأليف خالد وشيرين دياب ومن إخراج محمد شاكر خضير ويشارك في بطولته كل من دياب ونسرين أمين وعدد كبير من النجوم.

علاقات مشروعة

مسلسل اجتماعي جديد من بطولة النجم ياسر جلال مكون من 15 حلقة وتشاركه البطولة الفنان مي عمر وتجرى الآن تحضيراته من أجل انطلاق التصوير خلال الأيام القليلة القادمة.

مسلسل ساعة الصفر

مسلسل كوميدي من 15 حلقة من بطولة مصطفى خاطر ومحمد عبدالرحمن وجار ترشيح باقي طاقم العمل وهو من تأليف إيهاب بليبل ومن إخراج شادي الرملي.

مسلسل دنيا سمير غانم

تدخل النجمة دنيا سمير غانم رمضان القادم بمسلسل جديد من 15 حلقة لم يتم الاستقرار على الاسم بعد والعمل يشارك في بطولته كل من الفنان محمد سلام وبيومي فؤاد وجار ترشيح باقي الأبطال.

يحيى وكنوز 2

ويتم الآن التحضير للجزء الثاني من مسلسل الأطفال "يحيى وكنوز" للعرض خلال رمضان القادم والمسلسل من تأليف محمد عدلي ومن إخراج محمد عيد ويشارك في البطولة مجموعة كبيرة من النجوم.