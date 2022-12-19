الإثنين 19 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

الأمم المتحدة: سنقدم كل الدعم الممكن لـ«حياة كريمة»

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية مع المنسق المقيم للأمم المتحدة

هنّأت إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، وزير التنمية المحلية اللواء هشام آمنة، على توليه المسئولية، وأعربت عن تقديرها الدور الذى قام به خلال توليه منصب محافظة البحيرة وتحقيقه العديد من النجاحات على أرض المحافظة في العديد من المجالات التي تهم المواطنين، وأشارت المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر إلى حرصها على استمرار التعاون مع الوزارة والمحافظات خلال الفترة المقبلة عبر 26 من مكاتب ووكالات الأمم المتحدة العاملة في مصر.

وأكدت  بانوفا، خلال لقائها وزير التنمية المحلية اليوم، بمقر الوزارة، أهمية دور وزارة التنمية المحلية التنسيقى مع المحافظات وقيادة المحليات وإقامة شراكات على المستوى المحلى مع الأمم المتحدة، لافتة إلى أن لقاء اليوم جاء لبحث عدد من المشروعات المشتركة.

كما أشارت المنسق المقيم للأمم المتحدة إلى أهمية المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي تتماشى مع أهداف وجوهر فكر الأمم المتحدة، مؤكدة تقديم كل الدعم الممكن لهذه المبادرة الرائدة والمهمة، خاصة أن التوزيع الجغرافى الخاص بـ«حياة كريمة» الذي بدأته الحكومة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى يتماشى مع التوزيع الجغرافى الخاص ببرامج ومبادرات الأمم المتحدة.

وأكدت النجاح الذى حققه مؤتمر يوم المدن العالمى بمحافظة الأقصر، والذى نظمته وزارة التنمية المحلية، مشيرة إلى تقديم كل الدعم للمبادرات والمشروعات التي تقوم بها الوزارة والمحافظات، وعلى رأسها "حياة كريمة"، خاصة فيما يخص تقديم الدعم الفني وبناء القدرات وتمكين المرأة والتنمية الاقتصادية المحلية والشمول المالي للسيدات .

كما أشادت بنجاح الدولة المصرية في استضافة وتنظيم مؤتمر المناخ العالمى بمدينة شرم الشيخ، والذى يضاف إلى سجل الفعاليات والمؤتمرات الكبرى التي تعقد في مصر.

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