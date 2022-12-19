بالتزامن مع مبادرة «أخلاقنا الجميلة».. كيف تتوقف عن كراهية شخص ما؟

سواء كنت تكره شخصًا جرحك أو فعل أشياء تزعجك، فقد يكون من الصعب التخلي عن مشاعرك، إذا وجدت نفسك تسكن فيها، فحاول الاسترخاء والتنفس وتصفية ذهنك.

لا بأس ألا تحب شخصًا ما، لكن ابذل قصارى جهدك لتكون ودودًا على الرغم من اختلافاتك، قد يكون التحدث إلى الشخص مفيدًا طالما كنت تعتقد أنه يمكنك إجراء محادثة ودية وهادئة.

بالتزامن مع مبادرة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أخلاقنا الجميلة ليس عليك أن تكون أفضل الأصدقاء معهم، ولكن حاول حل نزاعك والتوافق معهم في العمل أو المدرسة أو في أماكن أخرى.



التعامل مع مشاعرك

إذا بدأت في التفكير في الشخص الذي تكرهه، فابق مشغولاً، قم بنشاط لإلهاء نفسك، إذا لم تتمكن من إخراج الشخص أو مشاعرك السلبية من رأسك، قم بإنجاز بعض الأعمال، أو استمع إلى الموسيقى، أو التمرين، أو الرسم، أو الرسم، أو الكتابة، أو اليوميات، أو قراءة كتاب، أو صحيفة، أو مجلة.

تنفس ببطء وعمق عندما تشعر بالغضب

حاول الاسترخاء وتصفية أفكارك عندما تلاحظ أنك تغضب من الشخص، استنشق ببطء وأنت تعد إلى 4، استمر في ذلك لمدة 4 عدات، ثم عد إلى 4 أثناء الزفير.

استمر في أخذ أنفاس بطيئة وعميقة لمدة 90 ثانية على الأقل، أو حتى يغير عقلك.

ركز على الصور المريحة أثناء التنفس مثل الشاطئ أو مكان مريح من طفولتك، تخيل مشاعرك السلبية تختفي مع كل نفس.

اكتب رسالة للتعبير عن مشاعرك، لكن لا ترسلها، يمكن أن تساعدك الكتابة في التخلص من مشاعرك وترتيب أفكارك.

صف ما فعله الشخص أو ما يزعجك، قد يساعدك تمزيق الرسالة أو حرقها في التخلي عن كرهك بشكل رمزي، والتفكير في شىء أجدى يمكن أن يفيدك.