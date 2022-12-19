الإثنين 19 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بعد نجاحه الكبير.. الولايات المتحدة تمد فترة معرض توت عنخ آمون

توت عنخ ىمون
توت عنخ ىمون

قالت مجلة "ستير" الأمريكية، إنه تقرر مد عمل معرض الملك توت عنخ آمون في نيويورك بالولايات المتحدة، بعد أن حقق نجاحات كبرى وعدد زيارات قياسي ما دفع القائمين على المعرض لمده مجددا واستغلال العطلات وأعياد الميلاد لجذب المزيد من الزوار
رحلة حافلة ونجاح كبير لمعرض توت عنخ آمون

وأشارت المجلة، في تقرير، إلى أن المعرض الجديد الذي يقام في الولايات المتحدة الأمريكية بعنوان "الملك توت.. التجربة الغامرة"، جاء لاحياء ذكرى مرور ١٠٠ عام على اكتشاف مقبرة الملك الصبي في وادي الملوك بالاقصر عام ١٩٢٢، على يد عالم الآثار البريطاني هوارد كارتر، ليغير مجرى التاريخ المصري فقد اصبح قناع الموت للملك الصبي هو أيقونة الحضارة الفرعونية العظيمة.
وأضافت المجلة الأمريكية، أن المعرض يبحث عن ما وراء الملك توت، حيث يتعمق في حياة الملك الصبي وما بعدها، في رحلة من العصر الذي حكم فيه إلى يومنا هذا من خلال المواد الأرشيفية والصور ومقاطع الفيديو والنصوص والصوت ورواية القصص والرسوم المتحركة. 
وتابعت أن هناك قسم وسائط متعددة شامل حول الطقوس المرهقة والدقيقة التي ينطوي عليها إعداد جسد الملك توت للرحلة إلى الحياة الآخرة، وأكبر صالات العرض التسعة هي مساحة العرض الرئيسية، حيث يمكنك الجلوس على متن قارب متماثل لمشاهدة حلقة الفيديو التي تبلغ مدتها 23 دقيقة من حولك.
ولفتت إلى أن شبكة "ناشونال جيوجرافيك" الأمريكية، هي من تشرف على المعرض الفرعوني، الذي يحتفل بمرور ١٠٠عام على اكتشاف مقبرة الملك الصبي.
وأقامت عدد من دول العالم الكثير من المعارض والفعاليات لإحياء الذكرى المئوية لاكتشاف مقبرة الملك الصبي التي تزامنت مع مرور ٢٠٠ عام على فك رموز الهيروغليفية بعد التعرف على مفتاح اللغة من حجر رشيد عام ١٨٢٢ على يد عالم المصريات واللغة الفرنسي فرانسوا شامبليون، حيث أقامت بريطانيا معرض ضخم في المتحف البريطاني الذي يضم الحجر المصري.

مصر العطلات توت عنخ آمون معرض الولايات المتحدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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