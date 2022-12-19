الإثنين 19 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السيطرة على حريق فى مصنع حصير بشبرا الخيمة

حريق في مصنع
حريق في مصنع

تمكنت قوات الحماية المدنية، تحت إشراف اللواء نبيل سليم، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، من السيطرة على حريق شب في مصنع للحصير بشارع كريستال عصفور بشبرا الخيمة، دون وجود أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

تلقى اللواء محمد السيد، مدير المباحث الجنائية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بنشوب حريق داخل مصنع للحصير بمنطقة كريستال عصفور بحي غرب شبرا الخيمة.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية، بقيادة العميد هيثم شحاتة، مدير الحماية المدنية، وتم الدفع بـ8 سيارات إطفاء، وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، دون أي إصابات أو خسائر بالأرواح، ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة حفاظًا على أرواح المواطنين وممتلكاتهم، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق، فيما تقوم القوات حاليًا بأعمال التبريد لمكان الحريق منعًا لنشوبه مرة أخرى.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، فيما أمرت جهات التحقيق بندب المعمل الجنائي لمكان الحريق، للتعرف على سبب نشوب الحريق بالمكان.

الحماية المدنية امن القليوبية السيطرة علي حريق كريستال عصفور

رئيس التحرير

وائل لطفي

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