إصابة شخصين فى مشاجرة بالأسلحة النارية بمركز إطسا بالفيوم

وقعت مشاجرة، استخدمت فيها الأسلحة النارية، بقرية أبوجندير، بمركز إطسا، بمحافظة الفيوم، أسفرت عن إصابة شخصين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى إطسا المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

البداية بتلقي اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، إخطارا بوقوع مشاجرة بقرية أبوجندير، بمركز إطسا، ووجود مصابين، وعلى الفور، انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبينت إصابة كل من شخص مصاب بطلق ناري خرطوش بالساقين، وآخر مصاب بجرح بالرأس، وتم نقل المصابين إلى مستشفى إطسا المركزي، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.