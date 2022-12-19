الإثنين 19 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الزراعة» تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي قصب السكر خلال ديسمبر

محصول قصب السكر
محصول قصب السكر

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول قصب السكر مراعاتها، خلال شهر ديسمبر، وتمثلت التوصيات في الآتي.

- الاستعداد لبدء موسم العصير 

• عند بدء الكسر والتوريد للمصانع يجب أن يراعى الآتي:- 
- الكسر في المساحات المفطومة والمساحات التي يقوم مهندس المنطقة بإجراء اختبارات التحاليل الحقلية لها بواسطة أجهزة الرفراكتوميتر.
- أن يكون الكسر بين الترابين.
- أن يكون القصب المكسور نظيف وخالي من القش والأوراق الخضراء ويوضع على ارض نظيفة (نظام الجريدة) لضمان تحميل وهو نظيف خالي من الشوائب التي تزيد من نسبة الاستقطاع الطبيعة بالمحصول المورد والذي يؤثر على إنتاج السكر بالمصانع.
- أن يكون الكسر على قدر العربات المرسلة أو وسائل النقل المصرح بها ولا يتم ترك قصب مكسور سواء بالحقول أو بالمخازن بعد الإنتهاء من عملية الشحن.
- ضرورة إتباع باقي التعليمات الفنية والإرشادية من مهندس المناطق خاصة عدم حرق القصب وسرعة التبليغ عن أي قصب يتعرض للحريق لاتخاذ اللازم نحو توريده.

- الاستمرار في خدمة محصول الغرس الخريفي والمحاصيل المحملة علية بإتباع التوصيات الفنية الخاصة بها من حيث الري والتسميد ومكافحة الآفات.
- الاهتمام بمكافحة الحشائش خارج حقول قصب السكر وتطهير المساقى والجسور والمصارف منها.

 

الزراعة تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول قصب شهر

رئيس التحرير

وائل لطفي

حدث هام فى بداية العام

الأكثر قراءة

اعترافات قاتلة أمها فى بورسعيد: «لست عذراء»

تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة bein sport| موعد مباراة المغرب وكرواتيا

وزير التجارة: ارتفاع الصادرات إلى لبنان بنسبة 18%

«هيرميس» تنجح في إتمام صفقة الطرح العام لـ«كابلات الرياض» بـ 1.4 مليار ريال

حدث ليلا| مصرع مهندس سقط من علو.. وربة منزل تقتل طفلة انتقاما من «ضرتها»

مجلس الأهلى يشكل لجنة عليا استعداداً لبطولة كأس العالم للأندية في المغرب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

المرتحل فى الألم

رشا عبدالمنعم

عرض «جوّه الصندوق» عمل للطفل «برّه الصندوق»

محمد العسيري

تعويذة الكتاب الدورى

د. منى حلمى

لا تدعو الفن "ملطشة" للمزاج الإخوانى السلفى

بسنت حسن

«ريمينى».. ملحمة إنسانية متكاملة تتوج عروض البانوراما الأوروبية

جمال-أسعد

توهم النصر والانتصار هزيمة

لواء. محسن الفحام

الاحتكار.. بين الشريعة والقانون

لواء.حمدى البطران

مكتباتنا العامة

صور

مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري

مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري

الأهلي يهز شباك الاتحاد بثلاثية ويتصدر الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

الرئيس التركى يهنئ اليهود بعيد «الحانوكا»: أنتم جزء لا يتجزأ من مجتمعنا

واشنطن تعتقل إسرائيليًا لتهريبه أجهزة عسكرية وتكنولوجية حساسة إلى روسيا

الآلاف من الإسرائيليين يتظاهرون ضد نتنياهو