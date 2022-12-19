«الزراعة» تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي قصب السكر خلال ديسمبر

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول قصب السكر مراعاتها، خلال شهر ديسمبر، وتمثلت التوصيات في الآتي.

- الاستعداد لبدء موسم العصير

• عند بدء الكسر والتوريد للمصانع يجب أن يراعى الآتي:-

- الكسر في المساحات المفطومة والمساحات التي يقوم مهندس المنطقة بإجراء اختبارات التحاليل الحقلية لها بواسطة أجهزة الرفراكتوميتر.

- أن يكون الكسر بين الترابين.

- أن يكون القصب المكسور نظيف وخالي من القش والأوراق الخضراء ويوضع على ارض نظيفة (نظام الجريدة) لضمان تحميل وهو نظيف خالي من الشوائب التي تزيد من نسبة الاستقطاع الطبيعة بالمحصول المورد والذي يؤثر على إنتاج السكر بالمصانع.

- أن يكون الكسر على قدر العربات المرسلة أو وسائل النقل المصرح بها ولا يتم ترك قصب مكسور سواء بالحقول أو بالمخازن بعد الإنتهاء من عملية الشحن.

- ضرورة إتباع باقي التعليمات الفنية والإرشادية من مهندس المناطق خاصة عدم حرق القصب وسرعة التبليغ عن أي قصب يتعرض للحريق لاتخاذ اللازم نحو توريده.

- الاستمرار في خدمة محصول الغرس الخريفي والمحاصيل المحملة علية بإتباع التوصيات الفنية الخاصة بها من حيث الري والتسميد ومكافحة الآفات.

- الاهتمام بمكافحة الحشائش خارج حقول قصب السكر وتطهير المساقى والجسور والمصارف منها.