الجزائر تدرس تصدير الكهرباء إلى أوروبا

أكد وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب، أن الجزائر تعمل على استغلال قدراتها في إنتاج الكهرباء لتصدير الفائض إلى أوروبا.

وأوضح عرقاب، أن الجزائر "تدرس بصفة جدية مشروع الربط الكهربائي مع أوروبا، بالنظر لقدرتها الانتاجية الهائلة من الكهرباء والتي تجعل منها قطبا طاقويا بامتياز".

وأضاف أن مجمع سونلغاز لديه من المؤهلات ما يسمح له بولوج الأسواق العالمية، وبالأخص من حيث القدرة الانتاجية وكذا الكفاءات البشرية التي بات اهتمامها منصبا الان على توفير "جودة الطاقة".

ولفت إلى أن الجزائر أصبحت "منتجا كبيرا" للكهرباء بطاقة انتاجية تفوق 25 ألف ميغاواط، تستهلك منها 17 ألف ميغاواط في أوقات الذروة.

وأشار عرقاب قائلا: "نحن بصدد طرح جميع الحلول الطاقوية على شركاء الجزائر لاسيما في أوروبا من أجل توفير الطاقة بمختلف أنواعها في السوق الأوروبية".