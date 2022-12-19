زيلينسكى: نعتزم الحصول على صواريخ باتريوت من واشنطن

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأحد، إن بلاده بصدد الحصول على نظام الدفاع الجوي "باتريوت" من الولايات المتحدة.

وأضاف زيلينسكي، لقناة إخبارية فرنسية، أن "العملية مستمرة، وأنا أشارك فيها شخصيًا"، حسب تقرير صادر عن وكالة الأنباء الأوكرانية الرسمية "Ukrinform".

وأوضح الرئيس الأوكراني أنه يتابع بشكل مباشر عملية الحصول على نظام الدفاع الجوي "باتريوت" من الولايات المتحدة بسبب علاقته الشخصية مع الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وحول خطوة حصول أوكرانيا على نظام "باتريوت" الأمريكي، قال زيلينسكي إنه "ضروري للغاية.. ومهم بالنسبة لأوكرانيا".

ولفت أنه تحدث مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون حول أنظمة صواريخ كروتال التي تلقتها بلاده من فرنسا الشهر الماضي.

وتابع زيلينسكي قائلاً: "لا أعلم كيف تعمل تلك الأنظمة على الأرض، لم يتم نشرها بعد".

ولفت الرئيس الأوكراني أن بلاده تنتظر أيضًا قرارًا من إيطاليا وفرنسا بشأن تسليم لمنظومة الدفاع الجوي، مشتركة الصنع، "سامب ـ تي" (SAMP/ T Mamba )

وفي معرض تعليقه على الوضع في محطة زاباروجيا للطاقة النووية، قال الزعيم الأوكراني إن "هناك 500 جندي روسي منتشرين في المنطقة".

وفي 4 مارس الماضي، فرضت روسيا سيطرتها على محطة زاباروجيا التي تعد الأكبر في أوروبا، ويشهد محيطها مؤخرا هجمات وقصفا تتبادل موسكو وكييف الاتهامات بشأنهما.

وتضم المحطة 6 مفاعلات نووية وتوفر نحو 20 في المئة من إجمالي الكهرباء بأوكرانيا، وتبلغ طاقتها الإنتاجية حوالي 5700 ميجاواط / ساعة.