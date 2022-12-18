حازم الشناوى: الجوهرى كان له الفضل فى دخول الاحتراف مصر

كشف الإعلامي الكبير حازم الشناوي، عن عدد من كواليس حياته المهنية خلال مسيرته المهنية.

قال الإعلامي حازم الشناوي خلال لقائه ببرنامج "مساء DMC"، مع الإعلامية إيمان الحصري، المُذاع عبر فضائية DMC، مساء الأحد: "سعداء بالمنتخب المغربي أول فريق من خارج أوروبا وأمريكا الجنوبية يصل للمربع الذهبي بالمونديال.

أضاف الشناوي، أن دي ماريا لاعب منتخب الأرجنتين كان مفاجأة نهائي كأس العالم قطر 2022، موضحًا أن الاحتراف دخل مصر بسبب الكابتن محمود الجوهري.

وأشار إلى أن برنامج الكاميرا في الملعب وثق مهرجان اعتزال الخطيب وفاروق جعفر"، موضحاً أن هناك فارقا كبيرا بين التقديم التلفزيوني والتعليق الرياضي، وأن هناك متعة إضافية لمباريات كرة القدم.