الإثنين 19 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير
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أشرف العربى: تأخر مصر فى تنفيذ الإصلاحات سببه الأزمات العالمية

أشرف العربي، رئيس
أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي

قال أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، وزير التخطيط السابق، إن صندوق النقد الدولي يعطي الدول مصداقية لدى العالم على جدية الإصلاح، لافتًا إلى أن مصر تدفع اشتراكات سنويًا في صندوق النقد الدولي، ولنا حق الاستفادة من تمويلات الصندوق للمساعدة في تحقيق إصلاحات.

أضاف خلال لقائه مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار": "الصندوق وخبراته تظهر في السياسة المالية والنقدية، وبرامجه كلها تقشفية انكماشية وليست توسعية".

وأوضح أن مصر تأخرت في تنفيذ الإصلاحات، لأسباب مختلفة، وجزء كبير من التأخير هو الأزمات العالمية، فلم لم يتخيل أحد حدوث جائحة كوفيد 19 وإغلاق المطارات، وأزمة روسية وأوكرانية وتوقف سلاسل الإمداد: "صعب توقع الأزمات بهذه الحدة".

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السياسة المالية والنقدية الدكتور محمد الباز التخطيط القومي الأزمات العالمية اغلاق المطارات أشرف العربي

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