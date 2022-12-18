الإثنين 19 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

براتب 3000 جنيه.. «القوى العاملة» توفر 500 فرصة عمل للشباب

فرصة عمل
فرصة عمل

وفرت وزارة القوى العاملة، من خلال التنسيق مع شركات القطاع الخاص نحو 500 فرصة عمل للشباب، بإحدى شركات الأمن والحراسة، براتب 3000 جنيه.

وتتضمن فرص العمل المتاحة، أفراد أمن، على أن يتراوح عمر المتقدم من 20 وحتى 50 عاما، حيث يتم التقديم على تلك الوظائف عن طريق التوجه لمقر الشركة بشارع هاشم الأشقر، متفرع من جوزيف تيتو بالنزهة الجديدة، الشرقية، أو الاتصال على 01282679647 أو 01147722609.

ويأتي ذلك ضمن نشرة التوظيف الدورية التي تصدر عن وزارة القوى العاملة، حيث أعلنت الوزارة، الخميس الماضي، عن تلقيها طلبات من 62 شركة قطاع خاص على مستوى 15 محافظة تؤكد وجود 4510 وظائف خالية في عدد من التخصصات، برواتب تبدأ من 2400 جنيه شهريًا، فضلًا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك لشغلها خلال شهرى ديسمبر 2022 الجاري، ويناير 2023.

جاء ذلك في 15 محافظة، هي القاهرة، الشرقية، القليوبية، الغربية، الدقهلية، دمياط، شمال سيناء، جنوب سيناء، قنا، أسيوط، سوهاج، المنوفية، الجيزة، السويس والإسكندرية، في التخصصات الآتية: مهندسين (كهرباء– ميكانيكا– زراعى)، مشرفين، مدير فرع، محاسبين، وبائعين، وعمال إنتاج، ومندوبي مبيعات، وسائقين، وكل المهن الفنية، وأفراد أمن فى مواقع متميزة وفنادق خمس نجوم، وإخصائيي تمويل وقروض، وتمويل، ومدرسين، وموارد بشرية وكل تخصصات وظائف الفندقة، وتخصصات أخرى.

ووجه حسن شحاتة، وزير القوى العاملة، جميع مديريات القوى العاملة بالمحافظات بتكثيف المتابعة بعد الإعلان عن هذه الوظائف وإرسال تقرير للوزارة يفيد باستلام راغب العمل الفرصة المناسبة له، وتحري المصداقية في نشر فرص العمل.

وتقوم الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتشغيل ومديريات القوى العاملة بالمحافظات باستقبال طلبات راغبي العمل، وترشيحهم على إحدى هذه الوظائف المعلن عنها، وإرسالهم إلى الشركات المعلنة عن تلك الفرص، إلى جانب تنظيم ملتقيات توظيف بالمحافظات ومتابعة الفرص التي تقدمها.

فرصة عمل القطاع الخاص القوى العاملة أفراد أمن وظائف

رئيس التحرير

وائل لطفي

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