الأحد 18 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

الباز عن ظهور فرح الديبانى وويجز: مصر تفرض نفسها بالفن والثقافة

الباز
الباز

هنأ الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، السوبرانو المصرية فرح الديباني بعد أدائها النشيد الوطني الفرنسي خلال المباراة النهائية كأس العالم بين الأرجنتين وفرنسا، كما هنأ الرابر ويجز على الغناء بين الشوطين في المباراة.

وقال الباز، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار": "ممكن متبقاش قوتي الناعمة في الكورة، نصيبي كده، لكن ليا حظ في الفن والثقافة، وعشان كده لازم ندعم شبابنا الفنانين الذين وصلوا للعالمية".

وتابع: "لو مش قادرين ننافس في الكرة على الأقل نعلى حتة الفن المميزين فيها"، منوهًا إلى أن مصر تفرض نفسها على العالم بالفن والثقافة.

ولفت إلى أن مصر اليوم ظهرت على الشاشة من خلال فرح الديباني وويجز، مطالبًا بضرورة دعم الفنانين المصريين العالميين أمثال هؤلاء.

محمد الباز فرح الديبانى ويجز الأرجنتين وفرنسا كأس العالم

رئيس التحرير

وائل لطفي

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