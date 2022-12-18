صناعة النواب تطالب الوزارة ببيان حول الدولة المصدرة لمصر مادة الفيروسيلكون وأسعارها

طالبت لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماع اللجنة مساء اليوم الأحد والذي ترأسه النائب محمد السلاب وكيل اللجنة، وزارة الصناعة والتجارة ببيان عن الدول التي تصدر لمصر مادة الفيروسيلكون وأسعارها.

كما طالبت اللجنة خلال الاجتماع بالتوضيح لماذا فرضت رسوم الإغراق على ثلاث دول الصين والهند وروسيا.

جاء ذلك أثناء مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد السيد مهنى، بشأن التأثير السلبي لقرار وزير التجارة والصناعة رقم 155 لسنة 2021 بفرض رسوم مكافحة إغراق على منتج الفيروسيلكون المصدرة من الصين والهند وروسيا، وأثره على ارتفاع تكلفة الإنتاج وارتفاع الأسعار على المستهلك.

وأوضح احمد مهني مقدم طلب الاحاطة أن مادة الفيروسيلكون تعتبر شركة واحدة تنتج حوالي 50% من احتياجات السوق المصري ومتعاقدة بنسبة 25% للتصدير متسائلًا: لماذا يوجد رسوم إغراق لهذه المادة والسوق بحاجة إليها رغم استخدامها في صناعة الحديد.

وتقدم النائب محمد السلاب وكيل اللجنة بعدة أسئلة قائلا: هل هناك صناعة وطنية مصرية تنتج 50% وهل تكفي احتياجات السوق، موضحًا أن دراسة مثل هذه القرارات بشكل جيد مطلوبة ، متسائلا: هل المصانع تستطيع أن توفر ما يحتاجه السوق المحلي بجانب تحديد قيمة التصدير للخارج.

وأفادت ممثلة الحكومة أن هناك إدارة تعمل بشكل دوري لمتابعة الفروض والرسوم، موضحًا أنه بعد فرض رسوم الإغراق بسنة تم زيادة الإنتاج بنسبة 48%.

وأكدت ممثلة الحكومة أن الإغراق لا يحد الاستيراد ولا يمنعه، كما أن رسم الإغراق لهذا المنتج خلال 5 سنوات فقط.