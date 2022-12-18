محافظ قنا يقدم التهنئة للأنبا بيمن أسقف نقادة وقوص لترقيته لرتبة مطران

زار اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، الأنبا بيمن، مطران كنيسة نقادة وقوص وتوابعهما، وذلك بدير رئيس الملائكة ميخائيل بنقادة، لتقديم التهنئة بمناسبة ترقيته إلى رتبة مطران، على يد قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، خلال القداس الذي أقيم بالكنيسة الكبرى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية خلال شهر نوفمبر الماضي، رافقة كل من الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، وحسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وفضيلة الشيخ تاج الدين أبوالوفا مدير عام منطقة قنا الأزهرية، وياسر حمادي رئيس مركز ومدينة نقادة.

أعرب محافظ قنا عن سعادته البالغة بترقية الأنبا بيمن إلى رتبة مطران، متمنياً له دوام النجاح والتوفيق، مؤكدًا أن مصر ستظل منبعًا للسلام والمحبة والنسيج الوطني الواحد، وموطنًا للأمن والاستقرار، وأن مثل هذه المناسبات فرصة للتأكيد على روح المحبة والمودة والتسامح التي تجمع بين شعب مصر العظيم، لافتاً أنه تم إنجاز العديد من المشروعات العملاقة بسواعد المصريين وإصرار وعزيمة القيادة السياسية، لتحقيق المستحيل خلال فترة زمنية وجيزة.

وأضاف الداودي أن المحافظة تُقدر دور الكنيسة في نشر قيم التسامح والمحبة في ربوع المجتمع، داعياً المولى سبحانه وتعالى أن يُديم على مصرنا الغالية نعمة الأمن والاستقرار، وأن يجعل العام الميلادي الجديد المقبل علينا خلال أيام، عام خير وسعادة على جموع الشعب المصري العظيم، في ظل القيادة الرشيدة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ومن جانبه، أعرب المطران بيمن، عن شكره وتقديره لمحافظ قنا والوفد المرافق له، على هذه التهنئة والروح الوطنية العظيمة، وهو ما يعكس أصالة ووحدة الشعب المصري بمسلميه ومسيحيه كنسيج واحد، لافتاً أن علاقات المحبة والألفة بين المصريين هي ثوابت في عقيدة المصريين توارثوها بتعاقب الأجيال ولم ولن تنجح أي محاولات لزعزعتها أو التأثير عليها، لأننا يجمعنا وطن واحد وآمال وتطلعات واحدة نحو بناء الجمهورية الجديدة.