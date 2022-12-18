غدًا.. إطلاق برنامج التعاون بين المجلس القومي لحقوق الإنسان وبرنامج التعاون السويسري 

تشهد السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، والسفيرة إيفون بومان، سفيرة سويسرا في مصر، فعالية إطلاق برنامج التعاون بين المجلس القومي لحقوق الإنسان وبرنامج التعاون السويسري حيث يتم توقيع مشروع "تشجيع جهود دعم المشاركة السياسية والآليات الديمقراطية في مصر".

ويأتي برنامج التعاون ذلك في إطار تفعيل رؤية وأهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في عام 2021.

يأتي ذلك بحضور وبمشاركة عدد من ممثلي السفارات الأوروبية والشخصيات العامة والأكاديمية وأعضاء المجلس.

ومن المُقرر إطلاق برنامج التعاون غدًا الإثنين الموافق 19 ديسمبر 2022 بمقر المجلس القومي لحقوق الإنسان بالقاهرة الجديدة.

فيما فازت مسلسلات “بطلوع الروح، وفاتن أمل حربي، ومين قال”، بجائزة الإنتاج الدرامي المتميز في مجال حقوق الإنسان لعام 2022، المقدمة من المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة السفيرة مشيرة خطاب.

ونظم المجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، حفلًا لتوزيع جوائز الإنتاج الدرامي المتميز في مجال حقوق الإنسان لعام 2022، أمس السبت.

وشهد الحفل تكريم أصحاب الأعمال الدرامية الداعمة لحقوق الإنسان، بعد تقييم مسلسلات رمضان لهذا العام بواسطة لجنة متخصصة من النقاد والمخرجين والإعلاميين تحت إشراف لجنة الحقوق الثقافية بالمجلس.

كما منحت لجنة التحكيم بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، جائزة التميز الدرامي للكاتب الراحل وحيد حامد، واستلم الجائزة المخرج مروان حامد، نجل وحيد حامد، وذلك خلال احتفال المجلس بتوزيع جوائز الإنتاج الدرامي المتميز في مجال حقوق الإنسان.

وقالت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، حددت أن هناك ضعف في حقوق الإنسان، كما أنه مر عام منذ إعداد الاستراتيجية، مؤكدة أن لجنة الدراما تنشر ثقافة حقوق الإنسان، وذلك لأن الفن قدرته كبيرة على تحقيق التوازن النفسي، لأي إنسان.

وأضافت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن الفن هو الوسيلة الوحيدة التي لديها القدرة على تغيير وجهات النظر لدى الجميع، متابعة: “احنا بنعيش فرصة تاريخية بوجود الاستراتيجية وهذا نقلة كبيرة، واحنا زمان كنا بنقول أن حقوق الإنسان أجندة غريبة ولكن الآن احنا عندنا أجندة وطنية”.