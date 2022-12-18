الأحد 18 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحباط تهريب 8 سبائك ذهب بمطار القاهرة

جريدة الدستور

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، اليوم الأحد، محاولة تهريب سبائك ذهبية، أخفاها راكب قادم من جدة ولم يفصح عنها.

البداية، أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من جدة، تم الاشتباه في أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية.

وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة، تبيّن وجود كثافات معدنية وسط الملابس بالحقائب، فتبين وجود 8 سبائك ذهبية، لم يقر عنها الراكب، داخل حقائبه وسط الملابس. 

وتم تحرير محضر ضبط جمركي رقم 268 لسنة 2022، والعرض على النيابة للتحقيق.

الإجراءات الجمركية راكب جدة مطار القاهرة الدولي سلطات جمارك

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