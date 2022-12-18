بروتوكول تعاون بين وزارتى الثقافة والتعليم لإقامة نشاط ثقافى بالمدارس

كشفت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، عن توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي الثقافة والتعليم لإقامة نشاط ثقافي بالمدارس.

وقالت وزيرة الثقافة خلال اجتماع لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب اليوم الأحد: البروتوكول بين وزارتي الثقافة والتعليم يستهدف إقامة نشاط ثقافي داخل المدارس من خلال يوم مخصص للأنشطة الثقافية والعروض الثقافية.

وأوضحت أن هذا الأمر يعد خطوة نحو الارتقاء بالذوق العام، متوقعة أن تكون نتائج هذه الخطوة في القريب العاجل.

وأشادت النائبة هند رشاد بهذا الأمر متسائلة عن غياب هذا الأمر داخل الكثير من المدارس الكائنة بمحافظة الجيزة وخاصة كرداسة.

وقالت رشاد إنه يوجد مدارس محظوظة من حيث عدد التلاميذ وفترات الدراسة بينما مدارس غير محظوظة بسبب زيادة أعداد التلاميذ وفترات التعليم.

وعقبت وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني وعلقت: "لا نستطيع الدخول مرة واحدة لجميع المدارس".

فيما أشادت النائبة درية شرف الدين رئيس لجنة الإعلام، بتوقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي الثقافة والتعليم واصفة ذلك بالخطوة الجيدة.