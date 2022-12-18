الأحد 18 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تدريبات نفسية واجتماعية للعاملين بـ«السكة الحديد»

السكة الحديد
السكة الحديد

قالت مصادر خاصة في هيئة السكة الحديد، إن هناك تدريبات اجتماعية للعاملين بالهيئة، وذلك حرصًا على توعيتهم بكيفية التعامل مع المواطنين، وحل المشكلات بين العاملين في الهيئة والركاب خلال استقلالهم القطارات.

وأضافت المصادر لـ "الدستور"، أن التدريبات التي تمنحها السكة الحديد للعاملين في الهيئة "نفسية وإجتماعية"، ويأتي ذلك ضمن خطة رفع كفاءة العنصر البشري داخل السكة الحديد، وذلك بناءً على توجيهات الفريق كامل الوزير، وزير النقل.

وأوضحت أن التدريبات التي يتم منحها للعاملين في الهيئة تأتي على أيدي مدربين متخصصين في المجال النفسي والإجتماعي، حيث يتم منحهم تدريبات على أعلى مستوى في كيفية التعامل حال وقوع مشكلة بين عامل داخل السكة الحديد والركاب، خاصة في الوظائف الخاصة بالاحتكاك المباشر مع الركاب مثل وظيفية كمسري القطار ورئيس القطار، وكذلك صرافيين التذاكر في المحطات، خاصة أن تلك الوظائف تتعامل يوميًا مع الركاب.

وأشارت المصادر، إلى أن هدف هيئة السكة الحديد الأساسي هو الارتقاء ورفع كفاءة العنصر البشري واستمرار التدريبات سواء الفنية أو الإجتماعية والنفسية، وذلك لتفادي أي مشكلات قد تؤثر بشكل أو بأخر على مسيرة التطوير التي تتبعها السكة الحديد، خاصة أن مرفق السكة الحديد أحد أكثر المرافق التي تنقل عدد ضخم من الركاب يوميًا في أنحاء الجمهورية كافة.

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