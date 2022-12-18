قاتلة والدتها فى بورسعيد تعترف: «ناولت عشيقى السكين لينهى حياتها»

حصل «الدستور»، الأحد، على جانب من اعترافات المتهمة بقتل والدتها بعدما ضبطتها مع شاب، داخل المنزل بمفردهما.

وجاءت الاعترافات صادمة، وبيّنت أنّ الابنة المتهمة مشاركة بشكل كبير في الجريمة.

واعترفت الفتاة أمام جهات التحقيق أنَّ صديقها المجرم طلب منها السكين الذي أنهى به حياة والدتها، فناولته إياه، ليطعن والدتها حتى فاضت روحها، وسقطت غارقة في الدماء.

وكانت الأجهزة الأمنية قد حصلت بعد وقوع الحادث بدقائق على قميص للجاني مخبأ أسفل مرتبة السرير ملطخ بالدماء، وعلمت أنه لجارهم، وتبين أن القتل جاء نتيجة ضبطهما داخل المنزل بمفردهما.

أحداث الواقعة

منطقة الفيروز بمدينة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد شهدت واقعة قتل سيدة تدعى داليا سمير، وتبلغ من العمر 42 عامًا، وتعمل مشرفة للعمال بمستشفى بورفؤاد، وذلك بعدما شاهدت ابنتها "نورهان. خ"، 20 عامًا، مع صديقها "حسين. م. ف"، 14 عامًا، داخل المنزل بمفردهما.

وكانت قد أمرت النيابة بحبسهما على ذمة التحقيقات، وعمل تحليل مخدرات، وعرض الفتاة على الطب الشرعي للكشف عن عذريتها.