ضبط شحنة مخدرات بـ1.5 مليون جنيه بالشرقية وأسيوط

تمكنت مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، الأحد، من ضبط شحنة مخدرات بقيمة نصف مليون جنيه في محافظتي الشرقية وأسيوط.

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط عدة عناصر إجرامية، تخصصوا فى الاتجار بالمواد المخدرة، متخذين من دائرتى مركزى شرطة صان الحجر بالشرقية، الفتح، بأسيوط مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاعات الأمن الوطنى، الأمن العام، الأمن المركزى، ومديريتى أمن الشرقية، أسيوط، والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة، تم استهدافهم وأمكن ضبطهم.

وتم استهداف أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، وتبين عدم تواجده، وبتفتيش مسكنه تم ضبط كمية من مخدر البانجو وزنت 5 كيلوجرامات، 5 طرب لمخدر الحشيش.

وكذلك ضبط أحد الأشخاص حال تواجده بمسكن أحد العناصر الإجرامية بدائرة مركز شرطة صان الحجر، وبحوزته 12 طربة لمخدر الحشيش وزنت 1,200 كيلوجرام، كمية من مخدر البانجو، عدد من الطلقات النارية، دراجة نارية "دون لوحات"، أدوات تغليف وتقطيع، ميزان حساس، هاتف محمول، 4 أسلحة بيضاء.

كما تم ضبط أحد الأشخاص حال استقلاله دراجة نارية "دون لوحات" بدائرة مركز شرطة الفتح، وبحوزته 40 طربة لمخدر الحشيش وزنت 4 كيلوجرامات، كمية من مخدر الأفيون، مبلغ مالى، هاتف محمول، سلاح أبيض.

وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو 500,000 خمسمائة ألف جنيه تقريباً.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.