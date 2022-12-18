محمد كارم: مصر شهدت عودة القطاع السياحى بصورة كبيرة خلال الفترة الماضية

قال محمد كارم، الخبير السياحي، إن مصر شهدت عودة عمل القطاع السياحي بصورة كبيرة خلال الفترة الماضية، كما تشهد تنوعًا في المقصد السياحي بكل أشكاله وأنواعه وأنماط السياحة، لافتًا إلى أن الله وهب مصر مختلف الأماكن والمناطق التي تصلح لكل أنواع السياحة، ومن بينها سياحة الصحراء التي تتضمن سياحة السفاري الموجودة في مصر منذ وقت بعيد، وقد تستغرق سياحة السفاري من ساعة إلى ساعتين، أو قد تستغرق عدة أيام داخل الصحراء.

وأضاف كارم، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أن أهم مناطق سياحة السفاري بمصر سانت كاترين وجبل موسى والتسلق به، والواحات الداخلة والخارجة والعين السخنة والصحراء البيضاء، فضلًا عن الوديان والمياه، ومنطقة الجلف الكبير التي تعد نمطًا من أنماط السياحة الصحراوية، وتشهد زيارة أعداد كبيرة من السياح.

السياحة الصحراوية موجودة بقوة في جنوب سيناء ومنطقة الواحات

وأوضح الخبير السياحي أن السياحة الصحراوية موجودة بقوة في جنوب سيناء ومنطقة الواحات، مشيرًا إلى أن مصر تبدأ الآن موسم السياحة الشتوية، ومن المتوقع أن يساهم ذلك بعودة قوية للقطاع السياحي.

وأكد الخبير السياحي، أن مصر أصبحت لا تعتمد على أسواق بعينها للسياحة إلا أنها بدأت بالاعتماد على الأسواق الجديدة، ولم تعد المنظومة الجديدة تستهدف السائح الأوروبي فقط، وإنما أصبحت تستهدف السياح من مختلف بقاع العالم.