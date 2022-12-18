الأحد 18 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«القوى العاملة»: ندوة توعية حول معايير العمل اللائق بالإسكندرية

جانب من الندوة
جانب من الندوة

تلقت وزارة القوى العاملة تقريرًا من مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسكندرية بشأن عقد ندوة بعنوان "معايير العمل اللائق ودور وحدة المساواة في تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية".

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وذلك في إطار توجيهات حسن شحاتة، وزير القوى العاملة، بتفعيل دور القوى العاملة في القضاء على التمييز في عالم العمل، وأهمية تطبيق معايير العمل اللائق وتحقيق تكافؤ الفرص داخل المنشآت مع تعزيز علاقات العمل.

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وأوضح مدحت الغمراوي، مدير مديرية القوى العاملة بالإسكندرية، أنه تم عقد الندوة بالتعاون مع وحدة المساواة والتمكين الاقتصادي للمرأة ، وتضمنت استعراض دور الوحدة طبقًا لرؤية مصر ٢٠٣٠ وأهداف التنمية المستدامة وربطها بالخطة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين في مجال العمل لوزارة القوى العاملة، وعرض مدونة السلوك لمناهضة العنف والتحرش في بيئة العمل وعدم التمييز في بيئة العمل، وضوابط عمل الطفل طبقًا للقرار ٢١٥ لسنة ٢٠٢١  وأحكام تشغيل الأطفال وأحكام تشغيل النساء طبقا لقانون العمل ١٢ لسنة ٢٠٠٣.

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القوى العاملة ندوة مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسكندرية معايير العمل اللائق السلامة والصحة المهنية

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