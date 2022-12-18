الأحد 18 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تحصين 226 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع بالغربية

الماشية
الماشية

أكد الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرى بمحافظة الغربية، إن إجمالى ماتم تحصينه حتى اليوم الأحد، 226 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع على مستوى المحافظة، وذلك خلال الحملة القومية الثالثة لعام 2022.

وأشار مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الغربية، الدكتور حاتم أنور إلى أن المستهدف تحصينه على مستوى المحافظة خلال فترة الحملة، يبلغ 266 ألفا و554 حيوان من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز، وأنه تم اتخاذ كافة التدابير اللازمة وتوفير الأمصال واللقاحات والأدوية الكافية لإنجاح الحملة، لافتا أن التحصينات آمنة وفعالة ومتوفرة.

وأضاف " أنور"، أن حملات مديرية الطب البيطرى والإدارات التابعة لها، تجوب جميع مراكز وقرى وعزب المحافظة لترقيم الماشية وتسهيل التحصين، للوصول إلى المستهدف وذلك بالتنسيق مع المراكز والمدن والأحياء، وذلك مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للحماية من فيروس كورونا.

تحصين الارجنتين الف رأس ماشية الحمى القلاعية وحمى بالغربية

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