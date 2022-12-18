مصرع طفلة سقطت من عقار بالإسكندرية

سقطت طفلة من الطابق الأول من عقار بشارع الهدى وتوفيت متأثرة بإصابتها، في منطقة البيطاش بالعجمي غرب محافظة الإسكندرية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من مأمور قسم شرطة الدخيلة يفيد بسقوط طفلة من عقار بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل مأمور وضباط القسم إلى محل الواقعة.

وتبيّن من الفحص وجود جثمان طفلة، 4 سنوات، مقيمة بالطابق الأول علوي بالعقار محل البلاغ، مسجاة على ظهرها أمام العقار، وبها كسور وجروح متفرقة بمختلف أنحاء الجسم.

وباستجواب والدتها ربة منزل، مقيمة بذات العنوان، أيدت ما جاء بالفحص، وقررت بترك ابنتها بمفردها بالشقة لشراء بعض المستلزمات من الشارع.

ورجحت الأم في التحقيقات سبب سقوط طفلتها حال قيامها باللهو أعلى مقعد بشرفة الشقة سكنهما، ولم تتهم أحدًا بالتسبب في الحادث.